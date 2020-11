Hjemmearbejde fortsætter med at løfte salget hos GN

Coronakrisen fortsætter med at have særdeles modsatrettede konsekvenser for den danske koncern GN.

Selskabet sælger høreapparater og headsets. Og mens førstnævnte er hårdt ramt af krisen, sælger det næste i stor stil.

Facit bliver dog positivt for selskabet. I juli, august og september det samlede salg nemlig løftet til 3,7 milliarder kroner.

Det er knap 25 procent mere end i de samme tre måneder sidste år, fremgår det af selskabets regnskabet for perioden.

Salget af høreapparater er i kvartalet faldet 14 procent til 1,3 milliarder kroner.

Det hænger sammen med, at færre har været til specialist for at få tjekket, om de har brug for at købe et høreapparat under krisen.

Her har der dog været en spirende genopretning i kvartalet, lyder det i regnskabet.

I headset-forretningen er salget omvendt steget 66 procent til 2,4 milliarder kroner, da flere har arbejdet hjemme og derfor har haft brug for headsets.

Chefen for området, René Svendsen-Tune, siger i en kommentar, at det leverede en ekstraordinær høj salgsvækst.

- Efterspørgslen var selvfølgelig hjulpet af agendaen om hjemmearbejde, men nedenunder ser vi en fundamental sund udvikling i efterspørgslen for fleksible løsninger, lyder det.