Se billedserie Peter Wallbohm Olsen (tv.) og Marius Øvrum står bag design- firmaet WUM, der i snart to år har haft kombineret showroom og butik i Containerstriben på Musicon i Roskilde. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Hjemme er bedst for designfirma Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemme er bedst for designfirma

Erhverv - 18. januar 2021 kl. 06:21 Af Af Lars Ahn Pedersen Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen

Der står kvinder bag alt, og det kan også siges om designvirksomheden WUM, selv om den drives af to mænd. For hvis ikke Marius Øvrums og Peter Wallbohm Olsens hustruer havde mødt hinanden i en mødregruppe for 19 år siden, var parrene ikke blevet venner, og så var WUM aldrig opstået mange år senere.

Peter Wallbohm Olsen var i 2017 ved at færdiggøre en MBA på Copenhagen Business School og drømte om at starte egen virksomhed, men manglede et produkt, han kunne sælge. Men så var der hans ven Marius, som var uddannet bygningskonstruktør og tegnede huse til daglig, men i fritiden designede lamper og lignende til sit eget hjem.

- Peter sagde til mig: »Hvis du begynder at designe til andre og ikke kun til dig selv, så skal jeg nok sælge det«, fortæller Marius Øvrum.

Ændrede planer Makkerparret spøger med, at de stadig leder efter konceptet for WUM, for det har ændret sig en del undervejs.

Da virksomheden så dagens lys i 2017, hed den wood­Umix, men skiftede til sit nuværende navn, da det viste sig, at folk var i tvivl om udtalen.

- Da vi deltog i vores første konkurrence og fik en tredjeplads, blev vi annonceret som »voodoomix«, husker Peter Wallbohm Olsen.

I dag markedsfører WUM sig også på, at man primært anvender lokale danske håndværkere og underleverandører i produktionen i stedet for at få det lavet i udlandet, men heller ikke det var planen fra start af. Dengang var det meningen, at WUMs første produkt, en bordlampe, skulle fremstilles i Vietnam.

- Vi opdagede hurtigt, at vietnameserne godt kan lave møbler, men ikke er så gode til noget med strøm og elektronik. Vi prøvede at ændre designet til en plug-and-play-løsning med forskellige dele, men så kunne vi ikke få en CE-godkendelse, fordi en lampe skal være en fast enhed, siger Marius Øvrum.

Made in Denmark Prototypen blev lavet af en møbelsnedker i Frederikssund og en smed i Svogerslev, og det er også dem, der fremstiller lamperne i dag.

- Hvis man skal have lavet justeringer, er det hurtigere at tage ud til smeden i Svogerslev, end hvis man skal have fat i nogen i udlandet, siger Marius Øvrum.

- Det er en styrke at have produktionsprocessen helt tæt på, og vi har også en tæt dialog med vores underleverandører, siger Peter Wallbohm Olsen.

Efter at have gjort sig den erfaring går WUM nu efter at finde danske samarbejdspartnere i alle dele af forsyningskæden.

- Vi ser det som et aktiv at vende tingene på hovedet. Det har også fået betydning for, hvad vi vælger at lave. Hvad kan vi fremstille i en lokal, dansk kontekst, der er et konkurrencedygtigt produkt i forhold til, hvis det skulle laves i Østen? Her har lamper en kompleksitet, der gør, at det giver mening, mens det bedre kan betale sig at få lavet et fad i udlandet, siger Peter Wallbohm Olsen.

Fra værksted til butik WUM har siden marts 2019 ligget i Containerstriben i bydelen Musicon i Roskilde, hvor man har kombineret showroom, butik og værksted og har arrangeret designmarkeder. Men det var heller ikke meningen fra start af.

Den oprindelige idé var kun at bruge stedet som værksted og til forretningsmøder, men så begyndte de også at sælge andre produkter end deres egne, så som kunst.

- I dag er vi både producent og detailhandel og sælger både online og fysisk. Vi prøver os hele tiden frem for at finde den rette strategi. For eksempel tog vi hurtigt til messer i udlandet og fik masser af erfaringer, men betalte også hårde lærepenge, for man møder mange plattenslagere. Men vi fik at se, at vores produkter kan noget, og det giver god tro på fremtiden, siger Peter Wallbohm Olsen.