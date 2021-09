Hjælpepakker udfases: DI vil have dem forlænget året ud

Men Dansk Industri mener, at de hårdest ramte virksomheder skal kunne søge om kompensation frem til årsskiftet.

- Vi ved, at der er nogle virksomheder, som stadig er utroligt udfordret - det er særligt de virksomheder, der lever meget af udenlandske turister, som der ikke har været mange af hen over sommeren, siger Henriette Søltoft, der er vicedirektør i DI.

Hun mener, at det vil være naturligt at fastholde de kriterier for kompensation, der har været siden juli, hvor man altså skal have en omsætningsnedgang på 45 procent.

Om det vil redde alle de virksomheder, der i øjeblikket er presset på grund manglende turister i sommer, vil hun dog ikke spå om.

- Det er i hvert fald noget, der vil betyde noget. Man skal huske på, at det er nogle virksomheder, der er virkelig hårdt trængte, og som kører på marginalerne.

- Derfor synes vi også, at det ville være ærgerligt, når vi nu har muligheden for rent faktisk at fortsætte indtil årets udgang, hvis man ikke bruger den mulighed, siger Henriette Søltoft.

EU-regler på området gør det nemlig muligt for europæiske lande at give statsstøtte i forbindelse med covid-19 indtil 31. december 2022.

Det er et flertal i Folketinget, der har besluttet, at hjælpepakkerne skal udfases helt til oktober.

- Hjælpepakkerne kan ikke løbe året ud, fordi der er en aftale på Christiansborg, der har bestemt, at de løber til 1. oktober, og så skal vi tilbage til normale tilstande, siger Orla Hav, der er erhvervsordfører i Socialdemokratiet.

Han siger, at der er stor sympati for de mennesker, der er kommet i klemme på grund af corona, men at det er den politiske aftale, der gælder.

- Til gengæld vil jeg sige, at jeg synes, at jeg i brede kredse på Christiansborg og i regeringen har mødt en lydhørhed, hvis der har været reelle problemstillinger, der skulle håndteres, siger han og tilføjer, at han ikke kan vurdere tyngden af problemet for virksomhederne lige nu.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra erhvervsminister Simon Kollerup.