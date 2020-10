Hjælpepakke gav idéen til gratis webinar

Som mange andre, der lever af at holde foredrag, kurser og workshop blev Social Selling Company også ramt, da coronaen lukkede Danmark i foråret. Alle aftaler forsvandt fra kalenderen, og indehaverne Leif Carlsen og Eva Sachse besluttede at søge om hjælpepakke fra staten. Samtidig gik de i gang med en omfattende digitalisering af deres produkter.

Webinaret om jagten på drømmejobbet viste sig at være en succes fra dag et. I april, maj og juni afviklede Social Selling Company webinaret hver uge. Nu holdes det en gang om måneden og omkring 1200 deltagere har efterhånden været med.

- Det er personlig branding, hvor jobsøgende skal arbejde ligesom sælgere ved at dele tips og tricks. Man skal ikke lave opslag om sin jobsøgningsproces men om det man kan, siger Eva Sachse.

- Du skal være likeable, udstille din ekspertise, være på dagligt, være til stede og kommentere, og så skal du selv poste noget en gang om ugen. Mange har ikke postet noget i 10 år, Vi får ofte mange spørgsmål og gode debatter under webinaret, og vi slutter altid med et link til, hvordan man kan arbejde videre med at opdatere sin personlige LinkedIn-profil, siger Leif Carlsen.