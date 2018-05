Se billedserie »Charlie« med det borgerlige navn Charlotte Nielsen trimmer mange fuldskæg i sin barbersalon, og en stor del af dem får også en klipning med. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Hipstere og håndværkere får trimmet skægget hos Charlie

27. maj 2018
Af Kristian Jørgensen

Der har altid været masser af frisører i Roskildes gadebillede: Dyre modefrisører, discountklip og klassiske herre- og damefrisører. Nu er paletten blevet udvidet med genkomsten af en barbersalon, Barberen i Bredgade.

Bag barberkniv og kost står Charlotte Nielsen, der til daglig går under navnet Charlie. Hun har kalenderen fuld, for barbering og skægtrimning er ikke bare noget for en sluttet kreds af feinschmeckere.

- Det er alle, lige fra håndværkeren til direktøren til de helt unge studerende og pensionister. Det er virkelig blevet allemandseje, og der kommer stadig nye til, som har ladet skægget gro. De sidste fem år er det gået fra at være Vesterbro-hipstere til revisorer og ansatte i Mærsk, siger Charlotte Nielsen.

Hun har været frisør i Bredgade i over seks år, men er gradvist blevet fuldblods herrefrisør og -barber.

I starten var hun damefrisør og havde salonen Capelli sammen med en kompagnon. Siden gik hun over til at blive herrefrisør, og da partneren gerne ville ud, gik hun »all in« med en rigtig barbersalon.

- Det er bare federe, og jeg kan godt lide at tage fat i de gamle dele af faget. Der er ikke så mange af de gamle frisører, der barberer mere, for det gik tabt i firserne, da alt skulle være unisex, siger »Charlie«.

Firser-hagens genkomst

Efterhånden har skægget været på mode så længe, at hun ikke behøver at være bange for at stå arbejdsløs, fordi trenden skifter i morgen.

Og mændene er blevet vant til pleje, så hun frygter ikke den dag, de glatte hager igen bliver dominerende.

- Det er kun godt, for så kommer de forhåbentlig forbi og bliver barberet. Mænd vil gerne have et sted, hvor der er fokus på dem, siger Charlotte Nielsen, der ud over at trimme og barbere rådgiver kunder om den optimale skægstil, hvis de ikke lige har hårvækst til det fuldskæg, de ønsker sig.