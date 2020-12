Se billedserie Jeppe Lund, adm. direktør i Kongskilde Industries A/S, er i gang med at rykke virksomheden ind i fremtiden. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Her spirer den kunstige intelligens

10. december 2020

Af Martin Pedersen

Foto: Jens Wollesen

I 1949 fik de to lokale mænd og kolleger Mogens Petersen og Hans Tyndeskov en idé. De gik sammen om at fremstille og sælge kornblæsere til landbruget.

Deres eventyr startede med én blæser. Virksomheden Kongskilde Industries A/S blev grundlagt lidt uden for Sorø. Og her 71 år senere udvikler virksomheden produkter, der er markant anderledes end i begyndelsen.

Det er historien om, hvordan en virksomhed kan rykke sig langt væk fra sit udgangspunkt og stadig være en stor spiller på markedet.

Intelligente produkter I dag er hele virksomhedens landbrugsdel solgt fra. I stedet bliver der fokuseret på rørsystemer til plast- og papirindustrien. Og kunstig intelligens er en af de ting, der fylder meget for Kongskilde Industries lige nu.

Det fortæller administrerende direktør Jeppe Lund.

- Det fylder mere og mere, og vi er i gang med at finde ud af, hvordan vi kan gøre produkterne mere intelligente. Vi er der ikke helt endnu. Men oppetid og viden om produkterne er det vigtigste, vi sælger, og ved at få mere kunstig intelligens på produkterne kan vi garantere end bedre oppetid, siger Jeppe Lund.

Rør-systemer til industri I mange år fokuserede Kongskilde Industries på kornblæsere og andre maskiner og redskaber til landbruget.

Siden voksede virksomheden og udviklede sig. Undervejs har der været forskellige ejere inde over, og i 2017 blev agro-linjen solgt fra.

I dag er Kongskilde Industries A/S ejet af den britiske kapitalfond Green Park Partners, og produktionen er nu primært rør-systemer til plast- og papirindustrien.

Det kan for eksempel være et rør, der skal suge afklip væk i en produktion af papkasser. Kongskildes rør-systemer kan også sortere, rense og genanvende restaffald fra en industriproduk­tion.

I takt med væksten steg eksporten også, og nu udgør eksport omkring 90 procent af salget.

Det svære første skridt Kunstig intelligens skal blandt andet bruges på rør-systemerne, så rørene bliver i stand til selv at give besked, inden et rør stopper til eller trænger til at blive renset.

- Det første skridt er det sværeste.

Man skal opbygge en viden om, hvor man skal hen. Det er ikke så let, når man ikke har den viden endnu, siger direktøren.

Coronapandemiens greb i verdensøkonomien kan også mærkes hos Kongskilde Industries, hvor kunderne holder de store investeringer tilbage. Men situationen har også givet virksomheden en pause, der bliver brugt på tilpasninger og fremtidstanker.

Nye og store investeringer Ud over en række optimeringer, er der også blevet investeret i nyt udstyr på fabrikken ved Sorø.

Et nyt, stort maleranlæg er blevet indkøbt. Og for få uger siden landede den nyeste investering; en laserskærer til rør. Flere tilpasninger er på vej.

- Der vil komme flere medarbejdere til, som har viden om den digitale del af produktionen. Det bliver vores fokusområde i de kommende år. Vi vil forsøge at være de første til at indføre og standardisere det på markedet. Vi har bevæget os fra at kigge på det til at investere i det, og nu skal vi til at implementere det. Det bruger vi meget tid på at snakke om. Vi skal bevæge os ind i den tid, siger Jeppe Lund.