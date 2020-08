Se billedserie Med mange bevægelseshæmmede gæster skal køkkenchef Andreas Wachner tænke ekstra over, hvad der skal serveres. - Vi skal tænke meget i bløde retter. Og ikke noget med pil-selv-rejer, fortæller køkken- og restaurantchef Andreas Wachner. Foto: Thomas Olsen

Her skal alle gæster omfavnes

Erhverv - 20. august 2020 kl. 13:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Per Vagnsø Foto: Thomas Olsen

Der findes én trappe på Musholm Ferie Sport Konference ved Korsør. Den er der ikke ret mange, der bruger. En meget stor del af gæsterne på Muskelsvindfondens feriecenter er ikke til trapper, men det, der gør stedet til noget særligt, er ifølge køkken- og restaurantchef Andreas Wachner, at ikke-handicappede også skal føle sig hjemme, når de indlogerer sig.

Muskelsvindfondens grundlægger og forhenværende formand Evald Krogs kongstanke var netop at skabe et sted, hvor alle var velkomne. Der skulle være plads til forskelle, og det er der.

- Det er et meget specielt sted. Du får så meget tilbage fra gæsterne. Her er det mere som at komme hjem til mor og far. En omfavnelse, siger Andreas Wachner, der udgør en del af den tredelte ledelse på centret.

- Man møder nogle livsbekræftende situationer, som man ikke oplever andre steder, supplerer tjener Ivonne Gundersen.

Alt i indretningen af såvel den runde hovedbygning som de omkringliggende ferieboliger er lavet, så kørestolsbrugere føler sig på hjemmebane.

Landsholds-hjemmebane Den store sportshal med plads til 400 konference-deltagere har kørestolsadgang til scenen, og når hallen ikke danner ramme om konferencer for alt fra kommuner til fagforeninger og handicap-organisationer, tager den eksempelvis imod handicappede, der dyrker el-hockey eller kørestols-rugby, hvor det danske landshold har Musholm som hjemmebane.

Kørestolsdans og demensbal er andre aktiviteter i hallen, der tilmed har svævebane i loftet og en klatrevæg med hejse-anordning.

Der er hæve-sænkebord i omklædningsrummene, og ferieboligerne er indrettet med alle tænkelige hjælpemidler.

Andreas Wachners pointe er, at alle de handicapvenlige elementer ikke er noget, der afholder ikke-handicappede fra at bruge stedet.

Når man kigger ind på en af boligernes toilet, kan det godt virke lidt hospitalsagtigt.

- Men du skal være velkommen til at bruge det, siger Andreas Wachner og minder om centrets motto »Plads til forskelle«.

Musholm er en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder blandt andet, at alle tjente penge skal geninvesteres, og at centret tager imod udlændinge, der som led i deres integration i første omgang arbejder med løntilskud og siden, for nogles vedkommende, opnår en egentlig ansættelse.

Bad uden klor Første spadestik til feriecentret blev taget i 1998. Hovedbygningen er kommet til senere, og det hele er designet, blandt andet med græs på nogle af tagene, så bygningerne falder ind i den rå natur ud til Storebælt.

På et tidspunkt var det oppe at vende, om centret skulle have sportshal eller svømmehal. Det endte med sportshallen. Blandt andet ud fra den betragtning, at vandet - uden klor - jo ligger lige udenfor. Med kørestolsegnet stiadgang og fra næste år en ny badebro med hæve-sænke-funktion.

Flere gæster i år At Musholm kan tiltrække ikke-handicappede gæster har denne sommer bevist. Centret har haft færre handicappede gæster end normalt, da mange af dem hører til en corona-risikogruppe, men alt i alt har der været flere gæster end tidligere somre. Blandt andet takket være en prisnedsættelse på her-og-nu-værelser, som cykelturister for eksempel har været flittige brugere af.

Restauranten har ikke været så meget i brug som tidligere. Den er i høj grad blevet afløst af billigere takeaway-mad, så trods flere gæster er der kommet færre kroner i kassen.

- Efter tre år med fremgang skulle det her have været et exceptionelt godt år. Det blev det ikke, men så længe gæsterne bruger os, som de gør nu, har vi lys forude, siger Andreas Wachner.