Salgschef Anette Lilja og direktør Carsten Nielsen med et par sportstrøjer i Sport Directs showroom. Foto: ALLAN NORREGAARD

Her får virksomheder og foreninger logo på tøjet

Erhverv - 09. maj 2021 kl. 12:55 Kontakt redaktionen

Af Marianne Due

Fotos: Allan Nørregaard

Det kunne mærkes i ordrebogen hos Sport Direct i Helsingør, da der igen blev fløjtet til fodbold på banerne rundt omkring i Nordsjælland, for så skulle der igen bruges spillertøj med de rette navne, numre og sponsorlogoer. Engang udgjorde spiller- og sportstøj til danskernes store sportsgrene som fodbold, håndbold, badminton, gymnastik og svømning 90 procent af forretningen hos Sport Direct, men i dag udgør andelen cirka 50 procent, for der laves også det, der kaldes profilbeklædning til en lang række firmaer i form af firma-t-shirts, poloer, striktrøjer, bukser og især jakker, fortæller direktør og indehaver Carsten Nielsen.

- Vi er i årenes løb gået markant frem både indenfor tøj til idrætsklubber, men også indenfor profilbeklædning foruden reklameartikler og firmajulegaver, som vi også sælger, siger Carsten Nielsen.

Med i en kæde

Sport Direct er en kæde med 22 lokalt ejede butikker på landsplan og tilhørende webshop. Et fælles hovedkontor står for indkøb og markedsføring, men derudover er de lokale ejere ansvarlige for hver af deres forretning. Carsten Nielsen overtog Sport Direct Helsingør for 14 år siden, og i dag arbejder der ni ansatte i forretningen, som ligger i industrikvarteret på H. C. Ørsteds Vej i Helsingør. I butikken kan kunderne komme og se udvalgte modeller af spillertøj og kontortøj, der kan være med til at uniformere medarbejderne og brande virksomheder.

Mange lokale idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner har deres egen webshop til spillertøj via Sport Direct i Helsingør.

I bagbutikken sørger medarbejdere for at ekspedere de enkeltordrer på spillerdragter, som medlemmer af de tilknyttede klubber kan bestille direkte via webshoppen, fortæller Carsten Nielsen, mens han viser en fodboldtrøje med navnet »Mikkel« på ryggen. Det tager to-tre dage fra en spiller har designet sin trøje, til den har fået de rette tryk og er på vej retur med posten.

Fra stille til travlt

Markedsføringen af profiltøjet til virksomheder sker ofte også igennem sportsklubberne, hvor mange har tilknyttede erhvervsnetværk.

Begge dele af forretningen har mærket, at Danmark har været lukket ned. Der bliver ikke solgt i tusindvis af løbetrøjer, når store events som DHL-stafet bliver aflyst eller fodboldtrøjer til ungerne, som plejer at deltage i Kronborg Cup. Messer og konferencer har der heller ikke været noget af og med medarbejdere sendt hjem til hjemmekontoret, så har der heller ikke været brug for nyt tøj til at repræsentere firmaet i. Især januar og februar var stille måneder, men i takt med genåbningen, så strømmer opgaverne ind igen.

- Alle aktiviteter er tilbage på normalt niveau. Da fodboldklubberne fik lov at åbne igen, fik vi meget travlt, fortæller Carsten Nielsen.

Fokus på bæredygtighed

Han synes, at forretningen har fundet et godt niveau. Den må gerne vækste, men det er ikke det endelige mål. Det er vigtigt, at medarbejderne har det godt, og så er der fokus på at finde leverandører med fokus på bæredygtighed.

- Indenfor spillertøj har både Adidas og Nike spændende, innovative samarbejder i gang om recycling af spillertøj, men især indenfor vores reklameartikler bliver bæredygtighed efterspurgt, fortæller Carsten Nielsen.

- Det er helt essentielt og et must, at vi kan være med på bæredygtigheden, og der er det godt at være en del af en kæde i stedet for, at man selv skulle indsamle alle de informationer, som der er brug for, siger han.