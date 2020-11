Se billedserie Landechef Christian Sand Kirk og bankens medarbejdere i København holder til i rammer, der minder om en gammel herskabslejlighed.

Send til din ven. X Artiklen: Her er kunden ikke et nummer - men et navn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her er kunden ikke et nummer - men et navn

Erhverv - 02. november 2020 kl. 15:10 Kontakt redaktionen

Tekst og foto: Anders Spanggaard

Banken BIL Danmark Private Banking har til huse på anden sal i en stilfuld Østerbro-ejendom på Grønningen i København. Her har 34 medarbejdere deres arbejdsplads i rammer, der minder om en gammel herskabslejlighed. Derudover er der 10 ansatte på kontoret i Århus.

Allerede i venteområdet bliver man mindet om, at dette er en bank med rødder i Luxembuorg. Her ligger nemlig en bog med titlen »Living in Luxembourg«, som man kan kigge i, mens man venter på at blive hentet af den person, man skal tale med.

Christian Sand Kirk er landechef for BIL Danmark Private Banking, og da han kommer ud i venteområdet for at hente overtegnede, foreslår han, at vi i disse coronatider hilser på jysk ved at sætte vores højre fod mod den andens højre fod. Ellers er der ikke meget jysk over banken - bogstaverne BIL dækker nemlig over Banque Internationale À Luxembourg. 10 procent af banken er nemlig ejet af staten Luxembourg. De resterende 90 procent er ejet af den kinesiske kapitalfond Legend Holding.

Landechef Christian Sand Kirk forklarer, at BIL er den toneangivende bank i Luxembourg, lidt i stil med Danske Bank herhjemme. Selv om kinesernes rolle er knapt så synlig, er den ifølge landechefen på ingen måde hemmelig.

- Jeg synes, at vi har en interessant ejerkonstruktion, fordi den knytter banken til det internationale samfund. Via Legend Holding har vi et link ind i Kina, og det giver vore kunder nogle særlige muligheder. Eksempelvis kan vi tilbyde kunderne, at de kan investere i unoterede kinesiske aktier - også kaldet Private Equity. Den mulighed har andre banker i Danmark umiddelbart ikke, påpeger Christian Sank Kirk.

Relationship-managere - Det handler jo i mange af livets forhold om relationer. Det gælder i forhold til vore kinesiske ejere, og det gælder i høj grad for bankens forhold til kunderne. Hos os er kunden ikke et nummer men et navn. Derfor kalder vi vores bankrådgivere for »relationship managers«. Når man har det job hos os, skal man bruge meget tid på den enkelte kunde. Tillid er afgørende for et godt samarbejde, og den slags tager tid at opbygge, lyder det fra landechef Christian Sand Kirk.

At BIL Danmark mener det alvorligt, at kunden hos dem er et navn og ikke et nummer understreges af, at banken ikke har et call-center, hvor kunden skal bruge tid på at trykke sig igennem en længere menu for at blive stillet igennem til den rette medarbejder. I stedet har man indført, at kunden har mobilnummeret til sin »relationship manager«. På den måde er der hele tiden mulighed for kontakt.

- Vi hylder de gamle dyder, hvor nærhed er i højsædet. I en tid med store enheder er megen nærhed gået tabt. Vi går den anden vej, og det kan kunderne lide. De er glade for, at vi kender dem, og at vi kender deres familie, fortæller Christian Sand Kirk.

En niche-bank BIL Danmark er en niche-bank, som holder sig til privatkunderne og deres behov. Erhvervskunder er der ingen af.

- Erhvervsområdet lader vi de andre banker om at tage sig af. Det er de meget bedre til, lyder det fra landechef Christian Sand Kirk.

Til gengæld er BIL Danmark en »full-service« bank på den private front med ydelser som eksempelvis boliglån, kassekredit, generationsskifte, emigration, familiefonde, internationale kreditkort, pensionsrådgivning, investeringsrådgivning, formuerådgivning og rådgivning i forbindelse med flytning til udlandet.

- Vi ønsker at lave skræddersyede løsninger. Det skal være løsninger, der passer lige til den enkelte kunde. Samtidig skal vi udfordre kunden og pege på løsninger, han måske ikke selv har tænkt på. Vi skal ikke bare være nogle. der siger ja. Vores fornemste opgave er at sikre, at kunden træffer sine beslutninger på et oplyst grundlag, og derfor er alle vore rådgivere certificerede formuerådgivere, fortæller Christian Sand Kirk.

Han lægger ikke skjul på, at BIL Danmark Private Banking går efter en målgruppe, som har flere penge end gennemsnittet. Og de ser naturligvis gerne, at deres formue er i gode hænder og bliver forvaltet forsvarligt. Derfor giver det god mening for banken at råde over en vifte af certificerede formuerådgivere og investeringsspecialister.