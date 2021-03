Se billedserie Man skal kende mødedeltagernes behov, før de opstår. Derfor skal de modtages med duften af kaffe og friskbagt brød, når de ankommer, eller overraskes med en frisk ananasshot eller kold is udenfor mødelokalet om eftermiddagen, fortæller direktør Jakob Buus Møller Andersen fra Bautahøj Kursuscenter i Jægerspris. Foto: Allan Nørregaard

Her er god plads til mødeboblerne

Erhverv - 11. marts 2021 kl. 06:15 Af Marianne Due

- Hvis ikke man kommer helt ned i gear og tænker kreative tanker her, så ved jeg ikke, hvor man gør det, siger direktør Jakob B. M. Andersen fra Bautahøj Kursuscenter i Jægerspris.

Han står i Strandhytten. Det er kursuscentrets runde grupperum, der ligger i en stråtækt hytte helt ude ved kanten af Isefjord. Hyttens centrum består af et stort, rundt og råt træbord, der er omkranset af en tilhørende bænk. Her er udsigt med lys, himmel og hav, og indenfor i hytten er der bløde hynder på bænken, whiteboard og wifi og alt, hvad der hører til et godt møde.

Gæsterne vil have plads Det eneste, der mangler lige nu, er gæsterne, men direktøren er fortrøstningsfuld. Gæsterne skal nok vende tilbage, og når vi efter corona begynder at tage på kurser og konferencer igen, så har Bautahøj Kursuscenter noget, der nok skal efterspørges, nemlig masser af plads både inde og ude.

- Vi har rammerne til ro og fordybelse, siger Jakob B. M. Andersen.

Bautahøj Kursuscenter var en gang en sommerbolig, siden blev det pensionat, kursted, feriecenter, hotel og konferencecenter. Det vokseværk fornemmes også i stedets bygninger, der har bredt sig ud fra det gamle og oprindelige, smukke herskabspalæ. Det betyder, at der er mange lokaler og afsnit, som kan afgrænses til de forskellige grupper, der besøger stedet.

- Her i coronatiden vil vi gerne samles i bobler. Det har vi kunnet hele tiden, for vi har masser af plads til mødebobler, siger Jakob B. M. Andersen.

Tænkt på detaljerne I det hele taget er der tænkt på de mindste detaljer på Bautahøj Kursuscenter. Her arbejdes bevidst med lyde, dufte og små oplevelser, som sætter samtaler i gang. Om morgenen og eftermiddagen bager kursuscentrets kok frisk brød og kager i det åbne køkken udenfor mødelokalerne. Jakob B. M. Andersen er selv uddannet kok og kender sin branche til fingerspidserne. Derfor ved han, hvor vigtigt det er at tage sig af dagens mødeledere, for uanset hvor mange gange, de har holdt et oplæg, så har de altid noget på spil. Derudover handler det om at kende mødedeltagernes behov, før de opstår. Derfor skal de modtages med duften af kaffe og friskbagt brød, når de ankommer eller overraskes med en frisk ananasshot eller kold is udenfor mødelokalet om eftermiddagen.

- Det gode møde handler om forarbejdet. At få snakket om, hvad er I her for, og så skære alt det væk, der ikke er nødvendigt. Derefter står vi standby, hvis der opstår ønsker om et eller andet, siger Jakob B. M. Andersen.

- Langt de fleste er med på rigtig meget, der giver mening - også hvis jeg spørger, om jeg lige må låne deltagerne i 15 minutter for at tage dem med hen til vores bistader og lade dem smage den rene nektar med en ske. Så fortæller jeg nogle historier om vores honning, så har vi et fællesskab og en snak i den mest positive forstand.

Naturen som ramme Han bruger altid god tid til at forberede arrangementerne sammen med sine kunder, og med mødeprogrammet som udgangspunkt er han klar til at udfordre den klassiske opfattelse af, hvor et møde eller gruppearbejde skal foregå, så derfor kan man se gæsterne holde møde i Strandhytten, i skovens små oaser, smage nektar ved bistaderne og få kaffe i Humlehaven eller kursuscentrets egen vinmark.

- Hver gang vi hiver folk ud af et mødelokale, så sker der noget. Man taler godt sammen, når man bevæger sig for at komme hen til kaffen i vinmarken, ligesom et møde omkring et bål på stranden også kan sætte stemningen, siger han.

Holdet forbliver samlet Bautahøj Kursuscenter ligger en times kørsel fra København, og nogle gange overfor nye kunder må direktøren lige rulle argumenterne frem for at trække dem helt til spidsen af Hornsherred, og de argumenter handler om, at her tager deltagerne ikke hjem om eftermiddagen, når mødet er slut. Teamet forbliver samlet, og det betyder, at der er tid til de mere uformelle samtaler og reflektionerne ovenpå en intens mødedag.

- Man er afsted med sit hold, og vi kan indrette, så man ikke er en del af andres arrangementer. Vi bruger også naturen rigtig meget for eksempel til walk-and-talk eller til et glas bobler på terrassen før middagen, og solen går ned lige her, så vi kan også byde ind med de vildste solnedgange, siger Jakob B. M. Andersen med et stort smil.