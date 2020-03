Se billedserie John Henriksen er ved at laste vognen med varer, der skal bringes ud på hans tur til den sydlige del af Holbæk Kommune.

Her er gang i den de fleste af døgnets timer

Erhverv - 05. marts 2020 Af Kaj Ove Jensen

Klokken 4.30 møder de to første medarbejdere ind på den nyopførte fragtterminal på Rørvangsvej i Holbæk. En halv time senere kommer de næste fem, og resten møder klokken syv.

Det er Slagelse Transportcenters terminal, der betjener Rute 605 hos Danske Fragtmænd. I Holbæk er der beskæftiget 18-20 chauffører, og deres første opgave er at få bragt det ventende gods ind i hallen. Det står i trailere, som i løbet af natten er bakket hen til portene af forskellige vognmandsvirksomheder.

- Den første kommer omkring klokken 23.30, og det fortsætter i løbet af natten. Det er gods, der er hentet fra Sjælland, Jylland og Fyn. Vi sorterer det ud efter postnumre og vores ruter, forklarer Lars Nielsen, Holbæk, som er daglig leder af fragtterminalen.

- Vi kører med alt Det er Lars Nielsen og chauffør John Henriksen, Højby, der fast møder som de første. Da avisen var på besøg, var John Henriksen, der har været på arbejdspladsen i syv år, ved at pakke lastbilen til turen. Den gik til Regstrup, Undløse, Ugerløse, Nyrup, St. Merløse, Kr. Eskilstrup og Hvalsø.

- Vi kører med alt, bare det ikke er levende. Vi transporterer også farligt gods - det skal bare holdes adskilt fra madvarer. Alle er på kursus i farligt gods hvert femte år, fortæller Lars Nielsen.

Sække med sten, grus og brænde­træ var blandt de synlige varer, der stod i hallen under besøget. Erhvervsvirksomheder står for omkring 70-80 procent af fragten, men private kan også sende varer med fragt­ruten.

På fragtterminalen beskæftiger Slagelse Transportcenter 18-20 chauffører. Nogle af dem kommer i praktik eller med løntilskud fra jobcentret. Efter en periode med løntilskud ender det ofte med en elevplads eller en fastansættelse.

Høj gennemsnitsalder 19-årige Rasmus Pedersen, Holbæk, begyndte med fire måneders praktik. Siden har han været på stedet med løntilskud i to måneder, og efter i alt et halvt år med løntilskud begynder han på tre og et halvt års læretid inden for lager- og transportuddannelsen.

- Gennemsnitsalderen for chaufførerne er nok omkring min alder, snart 50, og om 10-15 år kan vi komme til at mangle chauffører, hvis der ikke kommer nye til, forklarer Lars Nielsen.

Han har selv omkring 35 års erfaring i branchen, for han begyndte i en alder af 14 og et halvt år som chaufførmedhjælper hos den gamle fragtmand i Holbæk, Sigurd Jensen & Søn. Siden har han været med hos de syv-otte forskellige vognmandsvirksomheder, som har forsøgt sig med ruten.

I 2010 overtog Slagelse Transportcenter ruten. Lars Nielsen, der var med fra starten, overtog et par år efter den daglige ledelse, og han kan med tilfredshed konstatere, at det kører stabilt. Selv kører Lars Nielsen fast turen til Orø hver mandag, mens han de øvrige dage kører efter behov.

- Ikke et job men en livsstil Mødetidspunktet betyder, at han står op lidt efter klokken tre om natten. Det er der forståelse for på hjemmefronten, for hans kone, Kirsten Henriksen, er chauffør samme sted. Hun står op mindst lige så tidligt, selv om hun først møder klokken fem. Hendes faste rute er i Odsherred.

- Det er ikke et job, men en livsstil. Vi havde en gammel kørselsleder, der sagde, at det er et kald at blive fragtmand, fortæller Kirsten Henriksen, som har været omtrent 20 år i branchen.

Hun og Lars Nielsen blev i øvrigt et par, da den første julefrokost blev holdt efter Slagelse Transportcenters overtagelse af ruten.

Den ældste medarbejder på fragtterminalen i Holbæk er 72-årige Leif Jensen, Tuse. Han har været afløser siden juni 2016.

- Jeg er i gang med min sæson nummer 51 som chauffør. Jeg begyndte hos en vognmand i Holbæk 1. maj 1969. Jeg er uddannet i alt inden for transport, og senest var jeg i 11 år i Ringsted hos en fragtmand. Da han lukkede, spurgte Jens-Ole (Larsen, indehaver af Slagelse Transportcenter, red.), om jeg ville være afløser her, fortæller Leif Jensen.

Hallen på Rørvangsvej i Holbæk er ryddet omkring klokken 10-11, hvor de sidste varer er kørt ud til modtagerne. I løbet af eftermiddagen henter chaufførerne gods, der skal til andre steder i landet. Det bliver taget med af de andre vognmænd, der om natten leverer varerne til terminalen i Holbæk.