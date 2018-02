Se billedserie Ejendomsmægler Per Liljegren, partner i EDC i Karrebæksminde, synes det er sjovt at sælge sommerhuse i ferieparadiset, hvor han altid er omgivet af glade mennesker. Foto: Jan Søe

Her er der kæmpe efterspørgsel på sommerhuse

Erhverv - 08. februar 2018 kl. 19:10 Af Jan Søe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Som det har set ud her i januar, bliver 2018 mindst lige så godt som sidste år, hvor vi havde et fantastisk år. Vi har allerede afsluttet flere handler i år, så det ser fornuftigt ud.

Ejendomsmægler Per Liljegren, partner i EDC i Karrebæksminde, syd for Næstved, havde knald på i 2017, hvor der blev solgt i alt 115 sommerhuse i ferieparadiset. Heraf stod Per Liljegren alene for de 82 handler.

- Jeg er så også til stede syv dage om ugen hernede. Det er vigtigt. Men jeg synes jo også, det er skidesjovt at sælge sommerhuse i Karrebæksminde, for her er man altid omgivet af glade mennesker, siger Per Liljegren.

Køberne kommer stadig mest fra Næstved ellers Ringsted, Haslev, Køge og videre nordpå.

Årets tre dyreste salg har alle været på Strandvej lige ud til vandet. 3-3,5 million kroner lå salgsprisen på. Det billigste salg var et saneringsmodent sommerhus på andelsgrund til små 400.000 kroner.

Både i 2016 og 2017 har priserne været opadgående, ikke så vildt og voldsomt som i Nordsjælland, men alligevel.

På spørgsmålet om, hvorvidt han mener, at det langsigtet set er en god investering at købe et sommerhus i Karrebæksminde, svarer Per Liljegren tørt:

- Hvis jeg vidste det, ville jeg ikke sælge sommerhuse. Så ville jeg investere.

Priserne ligger stadig langt under priserne i 2007, hvor det danske ejendomsmarked toppede.

- Der var nogle fuldstændig urealistiske prøver før finanskrisen. Jeg kunne ikke selv finde et hus til under en million, siger ejendomsmægleren, der har følgende råd til potentielle sommerhuskøbere:

- Hvis de finder det rigtige til den rigtige pris, så skal de købe - og ikke tænke på, hvad de eventuelt kan tjene på det.

