Her duer madplanen ikke

Erhverv - 14. april 2018 kl. 09:00 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Foto: Kenn Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nye kunder kan godt få sig lidt af en overraskelse, når Christina Heilskov Ovesen fortæller dem, at hun ikke kan sige, hvad de får til frokost i den kommende uge. Menuen laver hun nemlig fra dag til dag, for det er nødvendigt at være fleksibel, hvis man vil have det optimale ud af råvarerne og undgå, at noget går til spilde, fortæller hun.

- Rigtig mange steder laver man menuer en uge frem, og det gør, at der bliver bestilt en masse ting hjem. Det er fint nok, men hvad gør man, når man står med en kasse radiser eller jordskokker, der er ved at gå til? Derfor laver vi menuer fra dag til dag, og vi forklarer også vores kunder, at det netop er derfor. Det giver ingen mening for os at lave en madplan. Det er nok det værste, vi kunne gøre, fortæller Christina Heilskov Ovesen, der er indehaver af virksomheden MadMedMening, som hun startede i 2009.

Virksomheden leverer frokostordninger, madpakkeposer og catering til receptioner, jubilæer og firmaarrangementer med mere til kunder på et bredt udsnit af Sjælland. Det begyndte i et køkken på Avedøre Holme, hvor virksomheden lå igennem en årrække, men i juni sidste år flyttede MadMedMening ind i nye og større lokaler i Håndværkerbyen i Greve. Christina, der selv er født i Greve og opvokset i Solrød, fortæller, at ønsket om at reducere madspild altid har været en del af virksomhedens dna.

- Jeg kommer fra en familie med tradition for at udnytte råvarerne til fulde. Da min mormor og morfar flyttede hertil fra Jylland for mange år siden, havde de fem børn og nærmest ikke en trævl på kroppen. Min morfar spiste grisetæer for eksempel - så jeg tror, at jeg hjemmefra har lært, at man skal sætte pris på det, man har, og man skal bruge det, man har, siger hun.

