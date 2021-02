Se billedserie DTU Science Park er Danmarks største forskerpark for deep tech-virksomheder. Det vil sige virksomheder, der er udsprunget af forskning og patenter. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Her bliver forskning til nye virksomheder og vækst

Erhverv - 11. februar 2021 kl. 10:58 Af Marianne Due Kontakt redaktionen

- I al ubeskedenhed, så gør vi det allerede meget godt, men vi vil gerne skabe mere volumen og gøre en forskel for endnu flere virksomheder.

Sådan lyder det fra direktør Steen Donner fra DTU Science Park, da han bliver interviewet om, hvad der er det særlige ved DTU Science Park, som ligger fordelt på to lokationer nemlig campusområdet ved Danmarks Tekniske Universitet i Kgs. Lyngby og det område nær Hørsholm, der ofte blot bliver omtalt som forskerparken.

Arne Jacobsens streger DTU Science Park ved Hørsholm ligger i Rudersdal Kommune på grænsen til Hørsholm Kommune. Her har 136 virksomheder adresse fra helt små med få medarbejdere til store internationale som Chr. Hansen. Sådan har det været siden 1962, hvor arkitekten Arne Jacobsen satte de første streger til planerne for området. Her er der ikke udsigt til beton, når man kigger ud af vinduet, for de forskellige bygninger ligger enkeltstående på det store område hver især omgivet af skov og natur, der kan skabe ro og inspiration.

Kgs. Lyngby og Hørsholm

Stiftet i 1962.

Ejes af DTU, Danmarks Tekniske Universitet.

Parken i Hørsholm er oprindelig tegnet af arkitekten Arne Jacobsen. Bygningerne er omgivet af skov og natur.

290 virksomheder, heraf de 136 i Hørsholm, og mere end 4200 medarbejdere

Plads til 240.000 m² bygninger, 170.000 m2 er udnyttet.

Er Danmarks største forskerpark for deep tech-virksomheder. Dvs forskningstunge virksomheder, hvor produkter er udviklet vha ingeniørkunst.

Formål: at etablere faciliteter som fremmer udviklingen af arbejdspladser i Danmark indenfor deep tech. Virksomheder skal vokse Forskerparken er dog ikke for alle virksomheder. Det er primært forsknings- og videnstunge virksomheder, der arbejder med avanceret teknologi. I alt rummer DTU Science Park 290 virksomheder på de to lokationer og over 4000 mennesker har deres arbejdsliv der.

- Det vigtigste for os er at skabe vækst og give virksomheder mulighed for at vokse i forskerparken. Det gør vi ved at samle ligesindede virksomheder, så de kan hjælpe hinanden i forskellige netværk, klynger og andre fællesskaber, siger Steen Donner.

Fire fokusområder Den opgave løfter DTU Science Park på fire måder, forklarer han. DTU Science Park ejer de fleste af bygningerne, der så lejes ud til virksomhederne. Det betyder, at DTU Science Park stiller infrastruktur til rådighed, som det kaldes. Det vil sige, at DTU Science Park indretter laboratorier, testfaciliteter eller demoværksteder, når virksomheder har brug for den type lokaler.

- Vi laver investeringen, og så kan de leje af os på fornuftige vilkår, siger Steen Donner.

En anden fordel er, at alle fællesfaciliteter som reception, mødelokaler og lignende kan deles, men noget af det vigtigste at dele er viden og derfor skaber DTU Science Park netværk gennem et væld af arrangementer og events, der bringer mennesker i kontakt med hinanden for eksempel gå-hjem-møder, morgenmøder, fælles julefrokost og en årlig sportsdag. I øjeblikket er denne del ramt af corona men forskellige webinarer tilbydes indtil det igen bliver muligt at mødes.

120 mentorer Den fjerde opgave er at arbejde med startup og scaleup-virksomheder for eksempel gennem mentorordningen, der tæller 120 mentorer og hjælpe virksomhederne med forretningsudvikling, produktudvikling og ikke mindst at rejse finansiering.

- De største udfordringer for vores virksomheder er markedsadgang og at skaffe penge til at vækste. Mange skal hele tiden udvikle nye produkter, og det kræver investeringer, siger Steen Donner.

Adgang til talent - At have adgang til talent er også vigtigt, og vi kan se, at mange shopper rundt imellem arbejdspladserne, og det er faktisk en kæmpe fordel, at der er mange mennesker med den nødvendige viden lige i nærheden, så man kan få nye folk og nye impulser ind i ens virksomhed, siger han.

En af de ting, der dog fortsat skal arbejdes med, det er at nedbryde de mentale barrierer, der er i forhold til at tage den 15 minutters køretur imellem de to lokationer for at opsøge nye samarbejdspartnere.

- Nogle synes, at det er en udfordring, og det kan vi godt forstå. Derfor forsøger vi aktivt at bringe dem sammen i relevante netværk, så de kan skabe nye relationer.

Vil være større - Vi vil gerne være endnu større ved at aktivere de sidste kvadratmeter i Hørsholm og samtidig udbygge vores tilstedeværelse i Lyngby, så vi arbejder hele tiden på, hvordan vi kan hjælpe deep tech-virksomheder bedst muligt, siger Steen Donner, der både arbejder for at udbygge på DTUs grunde omkring campus i Lyngby men også håber, at kunne tiltrække accelleratorprogrammer til parken i Hørsholm.

Iværksættere i Hørsholm - Vi har løbende mange planer, og når vi laver accelleratorprogrammer i vores iværksættermiljø, så er det en trend, at de bliver mere og mere specifikke og nicheprægede. Vi har lige startet et program for klimatech, der er lagt i Lyngby, fordi det giver god mening, men vi kunne sagtens forestille os et program indenfor medico eller biotek, der kan ligge i Hørsholm. Men det kræver samarbejdspartnere, der ved, hvor værdifuldt det er at investere i deep tech, siger Steen Donner.

Det karakteristiske ved DTU Science Park i Hørsholm er, at virksomhederne ligger spredt omgivet af skov og natur. - Vi kalder det "Vild med vilje", fortæller direktør Steen Donner

