Her begynder nye iværksættereventyr

Futurebox i DTU Science Park i Lyngby er et hus, hvor der arbejdes med opfindelser, innovation, iværksætteri og investeringer. Her er kontorer, prototype-værksted og mødepladser, hvor der kan netværkes, og så er der mennesker med ambitiøse planer om at skabe nye produkter og nye virksomheder. Både de mennesker, der har fået ideerne og de mennesker, der står parat til at skubbe og rådgive, så ideerne kan vokse. Det handler om det, der betegnes som »deep tech«. Det er ideer og produkter, der ofte bygger på et patent eller på forskernes viden.