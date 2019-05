Lars Bo Andersen har på et år løftet omsætningen i One2Move i Roskilde med lidt over 40 procent. Blandt andet fordi han råder biler i mange forskellige størrelser.

Send til din ven. X Artiklen: Hemmeligheden er at få kunderne til at komme igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hemmeligheden er at få kunderne til at komme igen

Erhverv - 02. maj 2019 kl. 06:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tekst og foto:

Anders Spanggaard

- Vi har succes, fordi vi leverer topkvalitet til en fornuftig pris. Og derfor kommer vores kunder igen og igen.

Lars Bo Andersen fra LBA Biler i Roskilde har svar på rede hånd, når man spørger ind til, hvordan det i alverden kan gå til, at biludlejningsfirmaet One2Move i løbet af bare et år har løftet omsætningen med over 40 procent - fra 1,4 millioner kroner i 2017 til 2,0 millioner kroner i 2018. Til sammenligning var væksten i omsætningen hos One2Move på landsplan i samme periode cirka 28 procent.

Lars Bo Andersen udlejer biler i det landsdækkende One2Move regi på en franchaice aftale og er dermed en del af en biludlejningsvirksomhed med 130 afdelinger med ialt 1600 biler til udlejning. Hos One2Move i Roskilde kan kunderne vælge mellem 25 biler, når de møder op for at leje en bil. Der er lige fra den lille bil, hvor der kan klemmes fire voksne ind til flyttebiler og busser.

Mange af vores kunder har ikke selv bil, eller de har kun én bil i husstanden, og når de så har brug for et ekstra køretøj, kommer de til os. Vi holder priserne så langt nede, at det ikke betyder noget at leje bil et par dage, hvis der er udsigt til regn og man ikke orker at fragte ungerne i børnehave og skole på cykel, forklarer Lars Bo Andersen.

Han tilføjer, at One2Move konkurrerer med GoMore, hvor private udlejer deres bil til private. Men mange billejere er mere trygge ved at leje en bil gennem en professionel udlejer som One2Move, fordi man er sikker på, at bilen er i orden og korrekt serviceret, når man sætter sig ind i den.

Henrik Frandsen er direktør i One2Move. Han er fortæller, at Lars Bo Andersen i Roskilde er en af dem, der gør det rigtig godt i One2Move familien.

- Det er der flere årsager til. I Roskilde har man lagt sig i selen for at have en flåde af nyere biler. Derudover er Lars Bo Andersen god til at supplere vores markedsføring fra centralt hold med sine egne kampagner for One2Move. På den måde skaffer vi brænde til bålet fra to sider, og det giver altså pote på omsætningen, forklarer Henrik Frandsen.

One2Move er en IT-platform og noget marketing, der sørger for at sætte lejere og biler i forbindelse med hinanden. Og i det lys giver det god mening, at der bliver arbejdet på at oprette en app, hvor man kan melde sig ind. Hele øvelsen går ud på at gøre det nemmere at leje bil gennem One2Move.

Læs mere i Erhverv Sjælland