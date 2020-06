Se billedserie Morten Karlshøj og Jes Hansen kendte hinanden fra Sorø og tømreruddannelsen, da de startede altanvirksomheden Altana fra Vesterbro i 2013. Foto: Kim Rasmussen

Helt høj på altaner

Erhverv - 04. juni 2020 kl. 06:50 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Historien om Altana begynder ironisk nok langt fra de højder, altanfirmaet normalt arbejder i, når de sætter altaner op for københavnerne: I 2013 i et mørkt kælderlokale på Vesterbro i København, hvor det eneste lys kom fra de høje ambitioner, 37-årige Jes Hansen og 36-årige Morten Karlshøj nærede til deres dengang lille iværksætterfirma.

- Det begyndte sådan set bare med os to i et lille kælderlokale på Vesterbro, siger Jes Hansen, der sammen med Morten Karlshøj i dag ejer og driver et succesfuldt altanfirma med 32 ansatte og en sund og sort bundlinje fra Ringsted.

- Efter nogle år på Vesterbro spurgte vi hinanden, hvor vi egentlig havde de fleste ansatte fra, og der lød svaret Ringsted og omegn, siger Jes Hansen og tilføjer:

- Det gav simpelthen mere mening for de ansatte og os selv end at skulle møde op på Vesterbro. For det er her, vi alle sammen bor.

Gamle venner Historien om Altana kunne også begynde et andet sted end i en kælder i København. Nemlig på Sorø Privatskole, hvor Jes gik en klasse over Morten, men trods forskellen på klasseniveau blev ved med at lege sammen - også efter skolen, hvor begge blev udlært tømrere samme sted.

- Vi var selvstændige tømrere længe før, vi startede firma sammen. Vi snakkede om, at det kunne være sjovt at prøve vores grænser af og bygge noget større, måske et tømrerfirma, siger Morten Karlshøj og peger på et afgørende øjeblik:

- På et tidspunkt havde vi en underentrepriseopgave i København med altaner, og her blev vi hurtigt enige om, at vi kunne gøre det bedre, både på kvaliteten og kundekontakten, siger han.

Selvom de begge var tømrere, klingede altaner ikke nær så metallisk, som det måske kunne lyde i en træmands øre.

- Jeg kommer fra en familie, der alle har været smede, så den baggrund kunne jeg fint trække på i sammenhæng med altaner, og Morten har stor erfaring indenfor teknisk erhverv og montering, siger Jes Hansen, inden makkeren indskyder:

- Ja, jeg er nok, det vil man kalde en rigtig byggenørd.

Det gode udeliv I 2013 begyndte makkerparret at starte firmaet op fra et sted, hvor der i mange år har været rift om altanerne. København gav også god mening, fordi Jes Hansen på det tidspunkt selv boede der og derfor var i direkte kontakt med sine mange sultne kunder.

- Det mest søgte ord efter lejlighed er altan, og vi kunne udmærket se, at der var et kæmpe marked i København, hvor de fleste byggerier stammer fra en tid, hvor man byggede uden altaner, siger Jes Hansen og uddyber:

- Bymennesker vil også gerne have et slags udeliv, og det er jo det, vi kan tilbyde dem. En slags erstatning for den have, de ikke har, siger han om altanerne, som kommer i mange forskellige afskygninger: stål-, beton-, tagaltaner og franske altaner i danskproduceret kvalitet, som det lyder på firmaets hjemmeside.

Kunne ikke følge med Men at københavnerne i så høj grad ønskede mere udeliv fra en altan, kom faktisk bag på Jes Hansen og Morten Karlshøj til at begynde med. De første år kunne de simpelthen ikke følge med efterspørgslen. Fra det ene år til det andet blev den forventede omsætning tredoblet.

- De første år vækstede vi helt vildt, men vi kunne ikke følge med. Det var en blanding mellem, at vi var for få ansatte, og at vi ikke var gode nok til at ansætte de rigtige folk eller oplære dem ordentligt, siger Morten Karlshøj og tilføjer:

- Vi rendte rundt og skulle gribe alle boldene selv.

Så må man tage sine tæsk og lærepenge for at komme videre, som det lyder fra makkerparret.

- Vi har lært meget af de mange fejl, vi igennem tiden har begået, men efter noget coaching og mere erfaring er vi kommet rigtigt godt i mål, konstaterer Jes Hansen, der blandt andet har lært, at man kun skal ansætte det antal medarbejdere, der rent faktisk er brug for.

- Altanbranchen er præget af at have langvarige arbejdsprocesser, hvor mængden af arbejdet kan svinge usandsynligt meget, så vi har lært at afstemme vores ambitioner med virkeligheden, kan man sige, siger han.

Midt i mulighederne Selvom Altana skiftede København ud med Ringsted i 2017, ligger hovedparten af alle opgaver fortsat i hovedstadsområdet.

- Vi var sådan et rigtigt Vesterbro-firma, så vi var selvfølgelig lidt nervøse for, hvordan salget ville se ud, da vi flyttede virksomheden til Ringsted, siger Morten Karlshøj og tilføjer:

- Men vi er heldigvis blevet positivt overraskede. Det er kun gået den rigtige vej siden.

Ifølge Jes Hansen og Morten Karlshøj er der kun fordele ved at have firma i Ringsted.

- Udover at vi alle sammen bor her, er der en helt anden synergi med vores storleverandører, fordi de nærmest er vores naboer. Og så skal det heller ikke være en hemmelighed, at vi også sparer lidt på huslejen i forhold til at bo i København, siger han.

Fortsat de bedste Uanset om kontoret ligger det ene eller andet sted, er drivkraften uændret fra dengang makkerparret sad i kælderen.

- Man ved aldrig, hvad man går i møde som selvstændig, men det er bare så spændende at være i, at man bliver i det og nægter at give slip, siger Morten Karlshøj, inden Jes Hansen slutter:

- Man kunne også bare kalde os naive, men sidste år havde vi regnskabsrekord, og det ser ud til, at vi slår rekorden endnu engang i år. Jeg tror stadig på, at Altana måske ikke er landets største, men så i hvert fald fortsat de bedste, og det er ikke mindst takket være vores dygtige og flittige medarbejdere.