Helsingør Dagblad skal sælges - ellers lukker avisen

North Media Aviser A/S har besluttet at sælge Helsingør Dagblad.

Han siger videre, at de det seneste halve år har "øget investeringerne i digital udvikling og medierådgivning for at skabe en bæredygtig drift af dagbladet".

- Men coronakrisen har desværre fjernet grundlaget for de investeringer. Vi kan ikke forsvare at blive ved med at dække Dagbladets tab på bekostning af vores andre udgivelser, siger han.

Helsingør Dagblad har på nuværende tidspunkt næsten 5000 abonnenter på print og digital. North Media Aviser håber, at dagbladet kan videreføres under et nyt ejerskab.

Er det ikke muligt, påtænkes avisen lukket med virkning fra 30. april 2020, lyder det fra North Media Aviser.

Abonnenter, der har forudbetalt for Helsingør Dagblad, vil få pengene tilbage for de aviser, som de ikke modtager, hvis avisen lukkes.

Avisens cirka 25 medarbejdere vil i så fald blive opsagt med virkning fra den dato, og der vil blive indledt forhandlinger med medarbejderne efter reglerne om masseafskedigelser.

Helsingør Dagblad blev etableret i 1867 af en lokal borgergruppe. Første udgave udkom 21. oktober 1867.

North Media Aviser oplyser desuden, at der nedlægges seks stillinger i Hovedstadens Mediehus, som North Media Aviser ejer. Der er tale om to stillinger i salg, to i redaktionen og to i prepress.

Selskabet oplyser, at Lokalavisen Nordsjælland fortsætter under Hovedstadens Mediehus, og at avisens fire medarbejdere ventes at kunne blive i deres job.

Hovedstadens Mediehus driver otte lokalaviser i Hovedstaden, minby.dk samt avisen Erhverv København.