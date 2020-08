Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Helle Bro: Jeg drømte om at ændre noget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Helle Bro: Jeg drømte om at ændre noget

Erhverv - 27. august 2020 kl. 19:43 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når man vandrer, så ved man, at rejsen begynder med at sætte den ene fod foran den anden, og når man så på et tidspunkt stopper op og ser tilbage ad den vej, der er gået, så ser man ud over et storslået landskab, hvor forhindringerne og succeserne undervejs er blevet til gode historier.

Sådan beskriver Helle Bro, direktør og grundlægger af kommunikationsbureauet bro, også den vej, hun og hen- des virksomhed er gået de sidste 20 år. Fra Helle Bro stiftede sin virksomhed med udgangspunkt i Hillerøds iværksætterkuvøse på Trollesminde den 1. januar for 20 år siden til i dag, hvor virksomheden er et aktieselskab med 26 ansatte og et messingskilt i porten på den fornemme adresse Esplanaden.

- Jeg har taget alle skridt, gået hele vejen og leder nu en organisation med mellemledere. Jeg er ikke længere iværksætter, men driver et bureau, der er stadfæstet i København med store virksomheder på kundelisten og internationale opgaver, siger Helle Bro, der i en årrække også var formand for C4 Foreningen i Hillerød.

- Jeg var utrolig glad for at være i Hillerød, hvor jeg stadig bor, men vi var vokset ud af lokalerne. Derfor måtte jeg sande, at vi var nødt til at være tættere på København. Der er langt til Hillerød, hvis man kommer fra en stor virksomhed i Jylland og skal til møde på Sjælland.

FAKTA bro

Adresse i København

26 ansatte

Direktør og grundlægger Helle Bro, Hillerød

Partner Eva Rieks

bro arbejder med kommunikation, organisationsudvikling og adfærdsdesign

Udvalgte kunder: Chr. Hansen, FOA, Tivoli, Ørsted, KL. Siemens

bro blog: https://wearebro.dk/blog Er vokset med firmaet Hillerød er dog på mange måder stadig en del af bro. Virksomhedens første medarbejder, Anne Gerhardt, er stadig ansat, og Helle Bros partner Eva Rieks begyndte sin karriere som praktikant, dengang virksomheden lå i Hillerød.

- Så vi er vokset med hinanden, og jeg ville ikke undvære det for noget. Når jeg er ude at tale om iværksætteri, er jeg ikke bange for at erkende, at man oplever masser af bøvl. Men også glæder og muligheder. Man er utrolig privilegeret, siger Helle Bro.

- Det lyder krukket, men jeg er altså ingen krukke. Man sætter det ene ben foran det andet, og undervejs er der en række skelsættende begivenheder, som kommer til at forme virksomheden: Når du ansætter din første medarbejder, nummer fem og nummer 10. Når du flytter ud af dine første lokaler, bliver til et aktieselskab eller flytter herind på Esplanaden. Hver begivenhed er stort, for det, der engang var et lille enmandsfirma, er nu en veletableret virksomhed med et messingskilt på Esplanaden. Men jeg er stadig mig fra Hillerød, fortæller Helle Bro.

Efter 10 år i Hillerød rykkede bro til Hellerup og for fire år siden videre til den centrale adresse i København.

- Virksomheden har ændret sig fra at være en lille lokal virksomhed til nu at arbejde med både nationale og internationale kunder. Alting er blevet meget lettere nu, hvor vi kan pendle, arbejde hjemmefra eller rejse ud, og de fleste medarbejdere bor i København, siger Helle Bro og favner hovedstaden med et blik ud ad det åbenstående vindue mod bygningens københavnergård.

Forskellige kompetencer I bro arbejder de 26 medarbejdere med kommunikation, organisation og adfærdsdesign. Og kompetencerne tæller sociologer, psykologer, journalister, kulturfolk og antropologer. Helle Bro er selv uddannet kandidat i dansk og psykologi med dialekter som speciale, og det er netop kombinationen af de forskellige faglige kompetencer, der er styrken i virksomheden, forklarer direktøren.

- Jeg har aldrig betragtet disse fag som bløde, men her hos os laver vi heller ikke strategier i Excel-ark. Vi laver indsigtsbaserede strategier, der får noget, som ikke fungerer, til at fungere, og det er der sund fornuft, produktivitet og økonomi i, for det er spild af både menneskelige ressourcer, kreativtet og økonomi, hvis der ikke er dialog, kommunikation og samarbejde i en organisation, siger Helle Bro.

- Jeg kan også godt analyse en organisation ud fra statiske og økonomiske parametre, men hvad hjælper den nye strategi i excell, hvis ingen kan finde ud af at få den ud at leve i organisation, så den virker, spørger hun retorisk og konkluderer:

- Så er det lige meget. Vi vil gerne have ting til at ske, få strategier til at leve og skabe vedvarende forandringer.

Blandt de største Derfor hænger de tre ben i bro tæt sammen, og kommunikation, organisation og adfærdsdesign kombineres for at skabe de bedst mulige resultater.

- Vores opgave er at sikre langvarige forandringer ved at understøtte virksomheder, teams, projekter eller forandringsstrategier. Vores opgave er at sætte barren højt og sikre, at resultatet er implementerbart.

- Jeg har aldrig betragtet mig selv som first mover, men vi var nogle af de første i branchen, der lavede en blog og også blandt de første i Danmark, der begyndte at producere og udgive podcast. I dag er bro blog en af de mest læste kommunikationsblogs herhjemme. Det er, fordi vi er håndværkere. Vi er sindssygt dygtige til at knække svære problemstillinger og implementere løsninger, uanset om det er en ny forretningsstrategi, kommunikationsstrategi eller et nyt organisationsdesign, hvor toplederteamet ikke virker, som det skal.

Stolt af resultaterne - Når jeg løser opgaver for store virksomheder som Lego, Codan, Totalkredit eller Chr. Hansen, eller når vores adfærdsdesigner står bag en kampagne, der skal gøre os alle sammen bedre til at sortere affald i hele landet, så er det svært ikke at være en lille smule stolt.

- Jeg er et fagligt menneske. Jeg drømte om at ændre noget, at flytte noget vigtigt i et fagligt miljø. Det gør jeg nu sammen med virkeligt dygtige, kompetente mennesker, og det er et privilegium at være med til. Så jeg er grundlæggende taknemmelig, siger Helle Bro.