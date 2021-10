Jeppe Winther Christensen ses her (stående) sammen med nogle af sine medarbejdere i Heap. Foto: Heap

Heap tilbyder pension til de frie fugle på arbejdsmarkedet

25. oktober 2021

Anders Spanggaard Arbejdsmarkedet er under forandring. Flere og flere af os arbejder som "løse fugle", hvor vi ikke på traditionel vis er fastansatte med en firmapension. Det betyder, at omkring 800.000 danskere står uden en firmapension, og 350.000 sparer slet ikke op til pension. Det vil det nye pensionsfirma Heap ændre på.

Jeppe Winther Christensen er én af personerne bag Heap. Han er en erfaren herre, når det gælder pension, da han har arbejdet som ledelsesrådgiver for de store pensionsselskaber i hele Skandinavien i 12 år.

- Pension er en spøjs branche. Den er meget uigennemsigtig, så de fleste aner ikke, hvor mange penge, de har på pensionskontoen, eller hvad de betaler i omkostninger. Og som privatperson er det meget vanskeligt at komme igang med en pensionsordning, lyder det fra Jeppe Winther Christensen, stifter af Heap.

Begraves i detaljer

Han klandrer også de store pensionsselskaber for, at de begraver kunderne i unødvendige detaljer om deres pensionsordning, tungt papirarbejde og lange ventetider. På den måde har de gjort en vigtig ting som pension uforståeligt og utilgængeligt for almindelige mennesker.

- I Heap går vi op i, at pension er nemt og overskueligt. Og det begynder allerede ved oprettelsen af en pensionsordning, som du hos os kan klare på under ti minutter uden at tale med en pensionssælger. Vi sætter en ære i, at det som privatperson skal være nemt og overskueligt at komme igang med en pensionsordning, fordi det er vigtigt, at hjælpe mange flere i gang med at skabe et stærkt økonomisk fundament til den dag de forlader arbejdsmarkedet, siger Jeppe Winther Christensen.

De frie fugles behov

Ifølge medstifteren af Heap tager denne nye pensionsløsning udgangspunkt i de frie fugles behov for en pensionsordning. Hos Heap er man opmærksom på, at indtægterne hos freelancere og selvstændige kan have nogle store udsving, og derfor tilbyder man en ordning, hvor det er nemt at skrue ned eller op for indbetalingerne til pensionen - eller sætte indbetalingerne helt på pause.

- Vores pensionsplatform er designet til den moderne arbejdsstyrke, pointerer Jeppe Winther Christensen.

Han tilføjer, at Heap også har virksomheder blandt kunderne. Men det er individuelle private pensioner uden bindinger til faste overførsler. Og det er der også mange iværksættere og ansatte i små virksomheder, som efterspørger. For også her kan det økonomiske råderum ændre sig, når det f.eks. gælder familieudvidelse, opsparing til udbetaling på en ny bolig, eller længerevarende orlov for at udleve andre drømme i livet.

4 investeringsprodukter

For at der kan komme en anstændig pension ud af indbetalingerne, skal pengene naturligvis investeres. Heap tilbyder kunderne fire forskellige retninger, de kan vælge, når pensionsindbetalingerne skal investeres.

Der er grøn omstilling, teknologisk udvikling, danske investeringer og globale investeringer. Og det er vel at mærke "ordentlige" investeringer, der er tale om. Investeringerne bliver tjekket med en såkaldt "ESG-screening", så pensionen ikke bliver investeret i virksomheder indenfor fossile brændsler, tobak, våben, online betting eller lignende.

Jeppe Winther Christensen forklarer, at Heap har indgået et partnerskab med Topdanmark, og investeringseksperterne herfra sikrer, at pensionsmidlerne bliver investeret med størst muligt afkast og inden for FN's principper for ansvarlighed ift. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

Han tilføjer, at administrationsomkostningerne ved at have sin pension i Heap er 3% årligt af de første 59.600 kr. og gratis derover. Omkostningerne vil derfor aldrig overstige 149 kroner/måned. Derudover er der ingen omkostninger.