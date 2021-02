Se billedserie Havnefoged Søren Brink ser frem til endnu en sommer med masser af gæster på havnen i Hundested.

Send til din ven. X Artiklen: Havn får flere og flere gæster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Havn får flere og flere gæster

Erhverv - 12. februar 2021 kl. 05:16 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Vi skal bygge videre på den succes, der er skabt på en kedelig baggrund i 2020.

Det er meldingen fra Hundesteds havnefoged, Søren Brink. Havnen nød godt af sommeren, hvor danskerne genopdagede Danmark, og han ser frem til et endnu bedre 2021, hvor langt de fleste igen lægger op til at holde ferien hjemme, samtidig med at de tunge coronaskyer forhåbentlig forsvinder i forårsmånederne, så vi får en sommer, hvor folk for alvor har lyst til at komme ud og være sammen med andre.

- Vi vil gerne være fremme i skoene med vores service og skabe en endnu mere attraktiv havn med respekt for sikkerhed og sundhed, siger Søren Brink.

Hundested Havn har de senere år skabt sig et stort ry som oplevelseshavn, sideløbende med at industrihavnen også udvikler sig, selv om fiskeridelen er for nedadgående. Færgeforbindelsen til Rørvig er et stort aktiv. Og man tillader sig at drømme stort for de kommende år. Udover at blive servicehavn for den kommende havmøllepark ved Hesselø er den anden store drøm, at der skabes en international attraktion i form af et arktisk center på det Nordmole-område, hvor et stort boligprojekt nu er droppet. Halsnæs Kommunes tilbagekøb af Nordmolen styrker havnens økonomi, da man blandt andet kan afdrage på gælden fra den seneste havneudvidelse.

Flere både

Kort efter coronanedlukningen kunne man allerede i april-maj sidste år se øget aktivitet på havnen. Samtidig med at folket rykkede tidligt i sommerhuset, blev der større interesse for bådpladserne i havnen.

- Sidste vinter gjorde vi 40-50 nye bådpladser klar, i denne vinter yderligere cirka 40, så vi har lejet omkring 80 nye pladser ud, og vi gør klar til 40 ekstra pladser, som også allerede er lejet ud, så på halvandet år har vi fået 120 nye pladser, så der er 350 i alt, siger Søren Brink.

Det mærkes allerede som et boost på økonomien i form af indskud og leje, og det giver endnu flere mennesker på havnen, når de mange nye bådejere får familie og venner på besøg.

- Det smitter af på restauranter, cafeer og ishus, som alle havde en god sæson. Mange er igang nu med at bygge om og gøre klar til en måske endnu bedre sæson med mange mennesker på havnen, når verden åbner sig igen, siger Søren Brink.

Aktuelt er der lige nu to spisesteder færre på havnen, da Røgeristen er lukket og en meget omtalt pølsegrill er væk på grund af Nordmole-planerne. Derfor er havnen i dialog med de eksisterende restauratører, om der kan laves noget ekstra for at dække behovet.

Et mål er, at det skal blive stadig sjovere at være på havnen, og man venter utålmodigt på udspil fra Halsnæs Kommune i form af både en såkaldt helhedsplan for Hundested og et stærkt ønske om en ny lokalplan for Midtermolen, hvor havnen vil have udvidede muligheder for detailhandel udover de gældende regler om kunsthåndværk, gallerier og caféer.

- Vi har i halvandet år ønsket en ny lokalplan for Midtermoien. Det er ærgerligt for havnen og en kedelig udvikling, hvis alle de, som gerne vil noget - trods corona - bremses i det, siger Søren Brink.