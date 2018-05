Se billedserie Gartner Steen Christensen har været en del af havecentret Hobbyland i en del år. For halvandet år siden blev han eneejer, og nu skal havecentret have den helt store renoveringstur. Til august bliver alt til højre for hovedbygningen revet ned og bygget op igen. Det er stort set alt det, der er bag Steen Christensen på billedet. Fotos: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Havecenter totalrenoverer for at fremtidssikre

Erhverv - 29. maj 2018 kl. 09:15 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter en lang glidende overgang blev gartner Steen Christensen eneejer af havecentret Hobbyland for knap halvandet år siden. Nu er han klar til at investere stort for at sikre virksomheden i fremtiden.

Til august begynder nedrivningen af cirka halvdelen af de nuværende bygninger.

Steen Christensen er gået ud på parkeringspladsen foran for bedre at kunne forklare, at det bliver alt til højre for hovedbygningen, som skal væk. Herefter bliver der bygget helt nyt. Projektet er delt op i to etaper, hvor der bliver bygget i alt 2200 kvadratmeter.

- Det bliver en havecenterbygning. Det er ikke rigtigt et drivhus, men det minder om det, fortæller Steen Christensen og oplyser, at når det hele er overstået, vil Hobbyland bestå af 2900 kvadratmeter under tag.

I september begynder opbygningen af første etape, som er færdig 31. december.

- Vi skal have to måneder til at bygge op med reoler og fylde varer ind. Så åbner vi i foråret 2019 uden byggerod, hvor der er halvt nyt og halvt gammelt, siger Steen Christensen og forklarer, at til næste år følger anden etape efter samme mønster.

Der bliver nedrivning i august, og anden etape er færdig 31. december 2019.

Denne gang er det den anden halvdel af Hobbyland, som bliver totalt renoveret. Den eksisterende hovedbygning forbliver, men får et løft. Og så bliver der bygget havecenter bagved.

- Foråret 2020 er det hele renoveret, siger Steen Christensen om det langstrakte projekt.

Det har taget et par år at få planerne på plads. Både når det gælder selve byggeriet, men det kræver også en del planlægning, eksempelvis hvordan varelageret skal være i byggeperioden. Trods en del byggerod er det nemlig meningen, at Hobbyland skal være åbent for kunder.

