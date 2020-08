Handler med sommerhuse overgik ejerligheder i første halvår

For fem år siden var der ifølge Boliga næsten tre gange så mange ejerlejlighedshandler som handler med sommerhuse i det første halvår.

Og de senere år har handler med ejerligheder også stabilt ligget over sommerhuse.

Men en stejl stigning på sommerhusmarkedet under coronaudbruddet og færre ejerlejlighedshandler har vendt billedet.

Coronaudbruddet har medført, at folks planer om at købe sommerhus er blevet rykket frem, lyder vurderingen fra Laust Farver, direktør i Boliga.

- Først og fremmest tror jeg, at mange har erkendt, at det er svært at rejse ud af landet og så har fremskyndet planerne om at købe et sommerhus, siger han.

Han påpeger også, at der på sommerhusmarkedet tilsyneladende er kommet nye købere til. Det gælder folk mellem 30 og 40 år.

Ifølge Boligas tal er der blevet foretaget 6732 handler med sommerhuse i løbet af de første seks måneder af 2020. For ejerlejligheder er tallet 6552.

Sammenlignet med samme periode sidste år er antallet af sommerhushandler steget med 57 procent.

Det er imidlertid tvivlsomt, om farten på markedet fortsætter i helt samme høje tempo som hidtil, påpeger Laust Farver.

Sommerhussalget topper nemlig som regel i april, maj og juni, lyder det.

- Når man kommer hen på vinteren, begynder interessen at fordufte, siger han.

Selv om vi nærmer os september, er der dog fortsat godt gang i handlerne.

- Lige nu er markedet rygende, rygende varmt. Vi kan se, at mange steder bliver sommerhuse solgt efter én dag eller en uge eller to. Og de bliver solgt over udbudsprisen.

- Det tyder på, at der stadig er rigtig mange købere på markedet, siger Laust Farver.