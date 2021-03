I januar eksporterede Danmark varer og tjenester for 6,7 milliarder kroner til Storbritannien. Det er 24 procent lavere end i december. Importen er i samme periode faldet med 17 procent til 4,6 milliarder kroner. (Arkivfoto)

Handlen med Storbritannien dykker med milliarder efter brexit

Handlen med Storbritannien er faldet, efter at landet har kappet båndene til EU.

I januar eksporterede Danmark varer og tjenester for 6,7 milliarder kroner til Storbritannien. Det er 24 procent lavere end i december. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Importen er i samme periode faldet med 17 procent til 4,6 milliarder kroner.

Storbritannien forlod EU 31. januar 2020, men kappede efter en overgangsperiode først ved nytår endeligt båndene til EU, efter at parterne lykkedes med at lande en aftale om de fremtidige vilkår for handel i december.

Aftalen betyder blandt andet, at der er en told- og afgiftsfri handel med varer, mens der for tjenester er en aftale, som minder om de handelsaftaler, EU har med tredjelande.

Hos erhvervsorganisationen Dansk Industri kalder cheføkonom Allan Sørensen det forventeligt, at handlen med Storbritannien er gået ned.

- Briterne har forladt det indre marked, og det vil forventeligt punktere noget samhandel. Vi skal til at handle med briterne på en anden måde med toldpapirer og toldregistrering, og det kan have spændt ben for ordrer til erhvervslivet.

- Udviklingen skal nok også ses i lyset af, at der kan være blevet hamstret lidt op til årsskiftet og derfor er mindre handel nu. Men Storbritannien vil også i fremtiden være et særdeles vigtigt marked for danske virksomheder, siger Allan Sørensen.

Den samlede eksport fra Danmark steg en procent i januar trods faldet i forhold til Storbritannien. Det dækker blandt andet over en stigning i eksporten til Sverige.

- Der har været lukket meget ned i Danmark og i store dele af udlandet. Derfor er det en overraskende og positiv nyhed, at eksporten alligevel starter 2021 med fremgang.

- Modsat sidste forår er den her runde af nedlukning styret uden om industrien og byggeriet i udlandet, og det har holdt liv i mange underleverancer fra danske virksomheder til udlandet, siger Allan Sørensen.

Trods fremgangen i januar er eksporten syv procent lavere end for et år siden.