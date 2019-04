Handelsplatform fordobler overskud til 17 milliarder kroner

Amazon leverer et stort milliardoverskud i regnskabet for første kvartal af 2019.

Omsætningen steg samtidig med 17 procent til 59,7 milliarder dollar, hvilket var mere end forventet.

Det store overskud kommer efter en stigning i softwareleverancer og nye afdelinger i virksomheden.

Amazon leverer blandt andet software til streamingtjenesten Netflix og den digitale billedehjemmeside Pinterest.

Ud over regnskabet fremlagde Amazon en plan for, at særlige kunder i fremtiden vil kunne få leveret pakker inden for én dag, i stedet for inden for to dage, som det er i dag.

- Det er et smart skifte, men også et, der bliver mere og mere nødvendigt, siger Neil Saunders, leder for GlobalData Retail, som analyserer data og medier.