Handelskrig kan få USA's centralbank til at give økonomien stød

USA's centralbank forventes klokken 20 at annoncere en lempelse af pengepolitikken ved at sætte renten ned. Det har som formål at forlænge den økonomiske optur, der har kørt siden finanskrisen.

En rentenedsættelse skal tilskynde bankerne til at låne flere penge ud, hvilket igen skal skabe mere aktivitet og vækst.

- Der er ikke noget galt med amerikansk økonomi. Væksten er over fartgrænsen, og der bliver skabt masser af job, og lønningerne stiger, siger Kim Fæster, chefanalytiker i Jyske Bank.

- Men der er nogle mørke skyer i horisonten. Der er tegn på aftagende vækst, og samtidig frygtes der en eskalering af handelskrigen med Kina, og der er usikkerhed om brexit.

- Det prøver centralbanken at afbøde for ved at sætte renten ned, siger han.

Blandt økonomer og investorer på de finansielle markeder er der en klar forventning om en rentenedsættelse. Derfor vil der især blive holdt øje med, hvad banken signalerer for fremtiden.

- En rentenedsættelse i sig selv rykker ikke noget. Derfor bliver der i stedet lyttet efter, hvad banken er klar til at gøre fremadrettet, hvis økonomien får brug for en hånd, siger Kim Fæster.

Centralbanker plejer historisk at stramme til - for eksempel ved at hæve renterne - tæt på toppen af en højkonjunktur.

I sidste uge annoncerede Den Europæiske Centralbank også en lempelse af pengepolitikken via en række tiltag - herunder en rentenedsættelse.

Den amerikanske centralbank har i flere år været ved at stramme ved at sende renten op, men vendte altså rundt i juli og forventes at gøre det igen onsdag aften.

Lempelserne kan blive et problem, når den næste krise komme, fordi der så er færre værktøjer at bruge for centralbankerne, da renterne allerede er lave.

- Det svarer til at se en løve på savannen på 200 meters afstand, og du har to kugler, som du fyrer af nu og misser. Dermed har du ikke så meget at skyde med, når løven er tæt på, siger Kim Fæster.

Han vurderer dog ikke, at det er så bekymrende sammenlignet med tiden op til sidste krise.

Opsvinget - særligt i USA - har ikke været præget af overforbrug og øget gældsætning, og bankerne har i dag mere på kistebunden.

- Dermed er det en indre skrøbelig situation, så vi forventer en mere mild recession end sidst, siger Kim Fæster.