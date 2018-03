Handel med udlandet giver næsten hvert tredje danske job

Når USA's præsident, Donald Trump, indfører ensidige handelsbarrierer, og EU svarer igen, så er en af de absolut vigtigste faktorer for dansk økonomi, den globale frihandel, under angreb.

- Denne rapport viser, at Danmarks velstand er baseret på international handel.

- Og at vores virksomheder har været gode til at udnytte de nye markedsmuligheder, som er blevet skabt siden 1992 både på EU's indre marked og på fjernere markeder, skriver erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i forbindelse med rapporten.

Den viser, at der hvert år bliver eksporteret varer og tjenester for mere end 1100 milliarder kroner til udlandet, og at eksporten skaber flere end 800.000 job.

Med et samlet antal lønmodtagere på 2,7 millioner svarer det til næsten hvert tredje job og lige under antallet af offentligt ansatte.

Rapporten understreger, at den globale handel er steget grundet teknologisk udvikling, men også i høj grad fordi verdens lande har samarbejdet via organisationer som Verdenshandelsorganisationen WTO.

- Væksten i verdenshandlen er således sket i en regelbaseret proces, som sikrer mere lige handelsvilkår, skaber stabile vilkår for virksomheder og giver ikke mindst mindre lande som Danmark fordele i forhold til et system, hvor magt giver ret, konkluderer rapporten.

Netop WTO er USA gået uden om med sine seneste handelsbarrierer, hvilket har vakt udtalt bekymring i dansk erhvervsliv.

Det fik også Brian Mikkelsen til at tage emnet op med USA's handelsminister, Wilbur Ross, mandag. Han kunne ikke overbevises om, at landet skulle lade være med at indføre ensidig straftold.

- Men jeg fik ham til at lytte, fordi Danmark er en meget tæt allieret til USA.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han lyttede meget til det, jeg havde at sige, for det vil også få konsekvenser for amerikanske forbrugere og virksomheder, hvis der kommer en handelskrig, sagde Brian Mikkelsen til Ritzau mandag.