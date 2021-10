Handel med Evergrande-aktier stoppes: Stort salg ventes

Evergrande er Kinas næststørste ejendomsudvikler. Det kæmper med en samlet gæld til en værdi på over 1900 milliarder kroner. Selskabet står potentielt over for en af Kinas største rekonstruktioner nogensinde.

Ifølge kinesiske medier vil Evergrande sælge en andel af sin enhed for ejendomsadministration for i alt omkring 32 milliarder kroner.

Det skulle være selskabet Hopson Development Holdings fra Hongkong, som ventes at købe op mod 51 procent af Evergrande-enheden.

Også handel med Hopson-aktier er blevet suspenderet forud for "en meddelelse med relation til en større transaktion", skriver AFP.

En mulig aftale ventes ifølge en analytiker at skulle "generere kontanter" til Evergrande.

- Det ser ud til, at enheden for ejendomsadministration er den letteste at frasælge, når man ser på det store billede.

Det siger Ezien Hoo, som er analytiker hos finansselskabet og banken OCBC, ifølge Reuters.

- Dette kan indikere, at selskabet forsøger at generere kontanter på den korte bane.

Aktiekurserne på store asiatiske børser er på trods af det faldet. Således er der fortsat bekymring for Kinas ejendomssektor og inflationen, skriver Reuters.