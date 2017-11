Hackere lammer Dansk Supermarked på kæmpe shoppedag

- Vi er blevet ramt af et såkaldt "cyber-connection" angreb i løbet af natten, hvor der bliver gjort forsøg på at lukke vore sider.

- Det sker ved, at man forsøger at overbelaste hjemmesiderne fra en lang stribe servere, der bliver ved med at stå og opdatere siderne, siger kommunikationsdirektør i Dansk Supermarked Mads Hvitved Grand.

Angrebet betyder, at hjemmesiderne hos blandt andet Føtex og Bilka periodevis ikke fungerer.

Dansk Supermarked har alle mand på job til at få siderne op igen. Fredag formiddag fortæller Mads Hvitved Grand, at man anser det værste for at være overstået.

- Hjemmesiderne fungerer, men kan godt kortvarigt gå ned igen. Men vi mener, vi er igennem det værste nu, siger kommunikationsdirektøren.

Dansk Supermarked fortæller, at der umiddelbart ikke er tale om et forsøg på at afpresse selskabet eller stjæle kunders informationer.

- Der ikke nogen risiko for kunderne, for det er ikke et forsøg på at komme ind og få kontooplysninger eller lignende.

- Det er heller ikke afpresning af virksomheden. Det er rent og skært ondsindet drilleri for at få siderne til at gå ned, siger Mads Hvitved Grand.

Dansk Supermarked er sammen med Coop en af de største aktører inden for dagligvarer i Danmark. Selskabet ejer kæderne Føtex, Bilka, Salling og Netto.

Samlet dækker det over mere end 1500 butikker i Danmark og Nordeuropa med 51.202 ansatte.