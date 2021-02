CD Projekt Red er blandt andet kendt for at stå bag computerspillet Cyberpunk 2077. (Arkivfoto)

Hackere har stjålet data fra udvikler af kritiseret spil

Den polske spiludvikler CD Projekt Red, der er kendt for at stå bag et af de bedst sælgende computerspil nogensinde, er blevet frarøvet data fra hackere i forbindelse med et cyberangreb.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Hændelsen er blevet bekræftet af CD Projekt Red på selskabets Twitter-konto. Her fremgår det, at angrebet er sket mandag.

- En uidentificeret aktør fik adgang til vores interne netværk, samlede nogle data tilhørende CD Projekt og efterlod en ransom-note, lyder det i tweetet.

Ransom betyder på dansk løsesum.

I denne forbindelse er der altså efterladt en note til spiludvikleren, hvor det er angivet, at der skal udbetales en løsesum, før hackerne vil aflevere den stjålne data tilbage.

Noten er blevet delt af CD Projekt Red på Twitter.

Heri fremgår det, at hackerne skal have stjålet data fra spillene Cyberpunk 2077 og The Witcher 3.

En række interne administrative dokumenter skal også være blevet frarøvet.

- Hvis vi ikke kommer frem til en aftale, så vil jeres data blive solgt eller lækket online, står der i noten.

- Investorer vil miste tillid til jeres selskab, og aktien vil dykke endnu lavere.

Politiet er blevet involveret i sagen, skriver AFP.

Ifølge nyhedsbureauet er spiludvikleren ikke indstillet på at betale hackernes løsesum eller indgå i forhandlinger med dem.

CD Projekt Red har de seneste år nydt stor succes med salget af The Witcher 3, der har været blandt de bedst sælgende computerspil.

På grund af succesen med The Witcher 3 har der også været store forventninger til computerspillet Cyberpunk 2077, som blev udgivet i december sidste år.

Spillet har dog mødt stor kritik, fordi det er blevet udgivet med masser af fejl.

En årsag kan være, at udvikleren gerne har villet have spillet ud før den store julehandel - også selv om det ikke var færdigudviklet.

Som følge af de mange fejl har CD Projekt Red tidligere måttet tilbyde købere af spillet muligheden for at returnere spillet.

Siden lanceringen har selskabet arbejdet på at udbedre de mangler, der har været i spillet.

På grund af problemerne med Cyberpunk 2077 har CD Projekt Reds aktiekurs tidligere oplevet store fald.

Kursfaldene har været så store, at aktien fortsat handles til et lavere niveau, end før Cyberpunk 2077 blev udgivet.