Hårde klø har halveret bitcoins værdi på få uger

I takt med, at bitcoin steg og steg, blev der sat fokus på, at stigningerne havde alle kendetegn ved finansielle bobler. Der kom også fokus på, at bitcoin er et yndet værktøj for kriminelle verden over, da transaktioner med valutaen er anonyme.

- Boblen inden for kryptovalutaer er bristet, siger analytiker ved Eugene Investment & Securities i Sydkorea Yeol-mae Kim til erhvervsmediet Bloomberg.

Oven på sine voldsomme stigninger i 2017 begyndte en lang række regeringer i specielt Asien at tale om, at kryptovalutaen skulle reguleres. Det stækkede fra starten af året prisen.

Senest er bitcoin for over en halv milliard dollar - tre milliarder kroner - blevet stjålet af hackere fra en bitcoin-børs i Japan. Det har sendt kryptovalutaen endnu længere ned.

Fredag falder bitcoin ifølge Reuters med ni procent til 8183 dollar per bitcoin - godt 49.000 kroner. Dermed er valutaens værdi faldet med 30 procent på en uge og 60 procent siden toppen i december.

- Det bekræfter dem, der har kaldt bitcoin en boble.

- Jeg har meget svært ved at se, at der er værdi i de enkelte coins som bitcoin eller andre kryptovalutaer. Der kan fint være en værdi i teknologien bag, blockchain, men det siger ikke noget om værdien af en coin, siger investeringsøkonom hos Nordnet Per Hansen.

Det er ikke bare bitcoin, der falder drastisk. En myriade af andre kryptovalutaer, der også er steget voldsomt i 2017, falder ligeledes dramatisk i disse uger.

- Det er ikke umuligt, at der kommer et comeback. Men det er meget mere sandsynligt, at mange vågner op med et helt andet billede af, hvad priserne har været udtryk for: En manisk efterspørgsel, siger Per Hansen.