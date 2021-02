Se billedserie De mindre fartøjer kan anvende den nuværende fiskerihavn, hvis det lykkedes Hundested at blive servicehavn for vindmølleparken ved Hesselø.

Hård kamp om at blive servicehavn

Erhverv - 11. februar 2021 kl. 04:07 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

I efteråret havde tre fartøjer base i Hundested, mens de kortlagde den mulige kabelrute fra den kommende Hesselø Havmøllepark.

Og nu har et andet firma henvendt sig for at få lager- og værkstedsplads på havnen i forbindelse med, at der skal opsættes bøjer til at måle vind, strøm og bølger over en periode på to år frem, hvor vindmøllerne tænkes placeret.

På den måde har Hundested Havn allerede taget en smule forskud på den store ambition om at blive servicehavn for havmølleparken nordøst for øen Hesselø med 70-80 store vindmøller, der fra 2027 skal levere 800-1200 MW, svarende til strøm til en lille million husstande.

Det siges, at man regner med tre-fire direkte afledte arbejdspladser per mølle, og så kan man hurtigt gange op, at det kan blive rigtig stort for Hundested og Halsnæs, hvis de som ender med at skulle stå for havmølleparken.

- Servicehavnen kan placeres delvis i fiskerihavnen til de mindre skibe, som det har været allerede med de skibe, der har lavet opmåling, mens de store kan holde til i industrihavnen. Styrken er, at vi har kajanlæg til både de store og de mindre fartøjer, siger havnefoged Søren Brink.

Man har hentet inspiration i den lille Klintholm Havn på Møn, der har formået at blive servicehavn for hele to havmølleprojekter.

- Vi har i Klintholm set, hvordan Vordingborg Kommune har givet en direktør carte blanche til at træffe beslutninger og givet en pose penge til at løse forskellige ting.

Derfor venter man lige nu på et nærmere udspil fra Halsnæs Kommune om, hvordan man kan støtte havnen efter, at der er sat pæne ord på det samarbejde, man gerne vil etablere.

- Vi har brug for at vide, hvad kommunen vil. Om man vil sætte medarbejdere direkte på opgaven, og vi skal have afklaret, om det bliver muligt for aktørerne at lave de ting, de vil på havnen. Hvis de vil bygge et hus, en lagerbygning eller et pakhus, er der så velvilje til at give dispensation, eller skal man vente flere år på en planproces, siger Søren Brink med direkte adresse til administration og politikere i kommunen.

Halsnæs og Hundested er i skarp konkurrence med Norddjurs Kommune og Grenaa Havn, som også har store ambitioner om at spille en afgørende rolle for den kommende vindmøllepark og allerede har erfaringer.