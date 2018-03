Se billedserie Georg Boas i gang med arbejdet. Foto: Kim Rasmussen

Håndlavet så det passer perfekt

Erhverv - 10. marts 2018 kl. 09:00 Af Cecilie Hänsch Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis man nogensinde har været en bogorm, så skal man holde sig fra hjemmesiden www.indbygningsreoler.dk

For her kan man på over 100 billeder se, hvordan ens reol-drømme kan blive realiseret.

Det er Georg Boas, der står bag hjemmesiden, virksomheden - og de håndbyggede reoler. Det begyndte for knap 20 år siden, da han blev bestilt til at bygge radiatorskjulere. Det greb om sig. Og indbygningsreoler og radiatorskjulere har det til fælles, at de oftest skal bygges i gamle bygninger, helst skal se ud som om, de altid har været der - og så i øvrigt tage hensyn til skæve vægge og bugtende gulve.

Det er gået så godt med projektet, at Boas Aps både i 2016 og 2017 er blevet kåret som gazelle af Dagbladet Børsen. Og den ære tilfalder kun de virksomheder, der over en periode på fire år kan præstere at fordoble brutto-omsætning eller -resultat.

Georg Boas selv er egentlig uddannet inden for elektronik på DTU, men iværksætter-genet fik ham til at slå smut omkring både teambuilding og café-drift, inden han stiftede Boas Aps i landsbyen Tokkerup lige uden for Faxe.

De første år var der bare ham selv, og han byggede primært radiatorskjulere. For en sikkerheds skyld havde han også sikret sig domæne-navnet indbygningsreoler.dk. Men der var knap nok tid til at tage imod ordrerne.

