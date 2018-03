H&M-udsalg skuffer og fører til nye tilbud

- Et svagt salg i fjerde kvartal (sidste år, red.) har resulteret i et behov for substantielle restudsalg i det første kvartal (i år, red.), udtaler direktør Karl-Johan Persson i forbindelse med regnskabet.

- Det høje niveau af restudsalg kombineret med det usædvanligt kolde vintervejr har haft en negativ påvirkning på salget af forårstøj.

Sammenlignet med sidste år ligger syv procent mere af H&M's tøj stadig på lagrene rundt i butikkerne.

I forbindelse med regnskabet varsler H&M ifølge den svenske erhvervsavis Dagens Industri nye prisnedsættelser som følge af de bugnende lagre.

Regnskabet viser ifølge Ritzau Finans tilbagegang på de fleste poster for H&M, der også kendt under deres gamle navn Hennes & Mauritz.

Overskuddet er halveret. Omsætningen er dog stort set uændret sammenlignet med samme periode sidste år.

Særligt det amerikanske marked stikker ud med et fald på 11 procent.

- Modebranchens hurtige udvikling fortsætter. Som tidligere meddelt har starten på året været hård. 2018 er et omstillingsår for H&M-gruppen, da vi arbejder på at fremskynde vores omstilling for at udnytte de muligheder, som den hurtige digitalisering skaber, siger Karl-Johan Persson.

Umiddelbart efter regnskabet faldt H&M-aktien med fem procent, skriver Svenska Dagbladet.

H&M forsøger i disse år at få solgt sit tøj i flere lande.

Tøjkæden planlægger at fortsætte en ekspansion i Indien, hvor H&M-butikker åbnede i marts. Der planlægges også indtog i Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater. Der ventes i alt 220 nye butikker.