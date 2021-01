HF Forsikring udvider

-Den personlige betjening er en kerneværdi for os. Forsikring via internet eller den smarte telefonsælger kan aldrig matche personlig betjening. Vores assurandører gennemgår familiens behov, eller hvis det er erhverv, virksomhedens behov. Vores indsats bygger på indsigt, tillid og analyse, hvor familien eller den mindre erhvervsdrivende kan få en samlet løsning, der sikrer dem på den rette måde, siger Per Pedersen, der er den ene af de to nordsjællandske assurandører i HF Forsikring.