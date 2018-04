Se billedserie Rine Annfeldt, Carl Meier, Helena Andersen og Cynthia Larsen går i 3.g på Greve Gymnasium og er i øjeblikket i gang med et projekt i erhvervsøkonomi, hvor de vil lave et onlinesupermarked med økologiske og lokale varer, som ikke skal være pakket ind i plastikemballage. Foto: Janus Spøhr

Gymnasieelever designer fremtidens supermarked

Erhverv - 15. april 2018 kl. 09:00 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan ikke høre radio eller se tv mange dage i træk, uden der er historier om plastikforurening i verdens have. På Greve Gymnasium arbejder Helena Andersen, Cynthia Larsen, Carl Meier og Rine Annfeldt, der alle går i 3.g, i øjeblikket på et projekt i valgfaget erhvervsøkonomi, som går ud på at finde på en ny måde at købe ind på. Idéen er enkel: Varerne skal være økologiske og lokale, mens emballagen skal være 100 procent plastikfri. Varerne skal kunne købes på nettet og leveres direkte til kundens dør.

- Vi tænker, at folk bliver mere miljøbevidste, så vi håber at kunne ramme bredt, siger Helena.

Inspirationen til idéen kommer fra en butik på Vesterbro i København, hvor man selv skal have emballage med til de varer, som man køber. I begyndelsen snakkede de om, at kunderne skulle sende emballage til webshoppen, når de ville købe varer, men det endte de med at droppe igen, da det er for bøvlet. Elevernes idé er for eksempel, at grøntsager skal sælges i net i stedet for plastikemballage.

Senere på foråret skal eleverne præsentere deres projekt ved Business Innovation Games for lærere og erhvervsminister Brian Mikkelsen (K). Idéen handler mest om at begrænse plastikemballage, men der er også fokus på at begrænse den lange transporttid på varer fra for eksempel Asien. Derfor skal varerne, som i første omgang kun er tørvarer, være fra Danmark. Indtil videre er projektet fiktivt, men eleverne håber, at idéen kan blive taget op af en virksomhed, fordi eleverne ikke har kapital til at føre projektet ud i livet. De mener dog, at der er et marked for deres projekt.

Målgruppen er mest jobaktive kvinder med børnefamilier.

- Vi har lavet en spørgeundersøgelse angående økologi og miljørigtig emballage, og begge ting vil 64 procent af respondenterne gerne bruge ekstra penge på, forklarer eleverne.

