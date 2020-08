Gyldendal og Politikens Forlag laver ny bogfestival

For de mange tusinde litteraturinteresserede, der blev skuffede over aflysningen af Bogforum 2020, er et nyt initiativ på vej. Gyldendal og Politikens Forlag laver en bogfestival.

Festivalen skal være et fælles projekt i branchen, hvor alle kan være med. De to forlag har etableret en fælles platform. Det skaber fri leg for at arrangere forskellige events rundt om i landet, skriver Gyldendal og Politikens Forlag i en fælles pressemeddelelse.

Den nye festival kommer, fordi den store bogmesse Bogforum er aflyst. Fire forlag, herunder Gyldendal og Politikens Forlag, trak sig fra Bogforum i juni på grund af covid-19.

Efter Gyldendal havde trukket sig fra Bogforum, blev det hurtigt meldt ud, at der ville blive arrangeret noget alternativt.