Guitaristen der begyndte at bygge guitarer

06. maj 2021 Af Anders Holt

På én hylde ligger træ, han har arvet af sin bedstefar. På en anden ligger træ købt hjem fra Australien. Hylderne bugner af træsorter i flere farver og forskelligt spil og aftegninger. Rundt om hænger og ligger halvfærdige guitarer og andre, som er helt klar til aflevering. Og dimser og dele i både træ og metal, som ikke ligner noget fra en guitar endnu.

Caspar Elmann Pedersen har arbejdet som tømrer, snedker, haft egen møbelbutik, snedkeriværksted med møbelproduktion og nu i lidt over 10 år bygget guitarer. For fem år siden flyttede han med kone og søn fra København til Faxe, hvor han i baghuset har sit værksted og nu kun satser på instrumenterne.

- Jeg har lavet mange ting, men aldrig rigtig syntes, at det var det helt rigtige, jeg var i gang med. Jeg var rastløs. Men en dag spurgte en af mine venner mig, hvorfor jeg egentlig ikke byggede guitarer, fortæller han.

- Jeg har jo spillet, siden jeg var dreng, fortæller han og viser en artikel frem fra Næstved Tidende, som interviewede ham, dengang han var omkring 10 år gammel og spillede i band.

Han havde før i sit voksenliv lavet et par instrumenter. For sjov.

- Men så byggede jeg min første rigtige guitar helt fra bunden, og én fortalte mig, at hvis han en dag skulle have en ny, skulle det være sådan én, fortæller Caspar Elmann Pedersen.

Træet taler Og så var drømmen skabt.

Vi spoler frem. Her lidt over 10 år efter har 49-årige Caspar Elmann Pedersen sit guitarværksted i Faxe. Her kan man komme ind med sin guitar, violinen eller et andet strengeinstrument og få det repareret eller justeret. Men man kan også vælge at købe en hjemmebygget guitar fra væggen. Eller få en guitar bygget helt fra bunden og vælge træ, form og farver. Det kan være en akustisk guitar eller en elguitar, hvor man også kan vælge enten kendte pickupper - som er mikrofonerne mellem strengene, der sender lyden videre til guitarforstærkeren - eller vælge at få Caspar Elmann Pedersen til at sætte sine egne hjemmelavede pickupper i.

Men tit er det træet, kunderne er meget selektive omkring. Det handler om klangen.

- Træet taler til én. Og en lyd, som måske ikke tiltaler mig, kan være den helt rigtige for dig. Så hvad der lyder godt, er individuelt. Derfor kan kunderne også have helt andre ønsker end det, jeg måske synes, er det rigtige. Så vi er nødt til at gå ind i et lidt samarbejde om det, fortæller han.

Så på en måde er han stadig en håndværker, hvis kunder bestemmer.

Samspil med kunder Det er blevet en signatur på en Elmann-guitar, hvordan kantlisten rundt på kroppen af hans akustiske guitarer ser ud. Pillearbejde. Små bitte stykker træ sat ind i et sirligt mønster. Derudover er næsten resten til forhandling.

- Jeg kan selvfølgelig have mine idéer. Men det er jo kunden, som bestiller guitaren, der har en idé om, hvordan den skal se ud og lyde, uanset hvordan jeg måske synes, det skal se ud. En kunde kan jo godt beslutte sig for, at vil have noget helt specielt træ hjem fra Australien, som måske både er meget meget dyrt og lang tid om at nå frem, men som måske ikke lyder bedre, end det, jeg ville have valgt.

- Men det er ikke altid kun op til mig, siger Caspar Elmann Pedersen.

På hans værksted kan man også få repareret sin guitar, hvis den for eksempel har knækket halsen, eller elektronikken skratter. Samlerguitaren kan få repareret lakskader, og ret så billige instrumenter kan faktisk også kan komme helt op at spille, hvis de får en ordentlig omgang.

- Der er også mange, som her de sidste måneder er kommet ind med guitarer, de har haft stående i årevis - eller måske har arvet eller fundet - og som de under coronanedlukningen har besluttet sig for at gå i gang med at spille på, siger han.

- Der kommer også kunder og nærmest undskylder på forhånd, at det er en meget billig guitar, de har med. Men sådan én kan med den rigtige justering og måske udskiftning af elektronik, komme til at lyde lige så god som en af de helt dyre mærker, siger han og viser en guitar af tvivlsom oprindelse og træsort frem, som han engang fandt efterladt i en container, men satte i stand.

- Den lyder helt fantastisk. Synes jeg. Og det er faktisk også det mærke, som blev Kim Larsens yndlingsguitar. Den har en meget beskidt lyd. Men som sagt kan det - for nogle - være den helt rigtige, siger Caspar Elmann Pedersen.

De sidste år er han også begyndt at lave flere elektriske guitarer helt fra bunden, men har ellers fra begyndelsen mest satset på de akustiske.

Helt håndbygget I udstillingen kan man hente sig en 100 procent håndbygget guitar til omkring 10.000 kroner eller mere og en elektrisk fra omkring 6.000 og op. Det er faktisk forholdsvist billigt sammenlignet med hos mange andre danske guitarbyggere. Og hos Elmann Guitar kommer lige så vel kendte musikere forbi, som damen med den slidte violin og manden, der fandt en guitar på loftet.

- Jeg synes, der er en grænse for, hvad en guitar skal koste. Selvom det er godt håndværk, og der er brugt mange timer på det, kan jeg ikke altid forstå, hvorfor en håndbygget guitar måske skal koste 40.000 kroner, siger Caspar Elmann Pedersen.

Men priserne varierer alligevel, når der bygges fra bunden, siger han.

- Jeg går jo ind i et større samarbejde med en kunde omkring forventninger, og hvad der kan lade sig gøre. Det kan få stor betydning for prisen, hvis jeg skal sidde en hel dag og lede efter bestemte dele, som kunden vil have, men som er nærmest umulige at skaffe. Så skal vi måske løse det på en anden måde. Men en kunde kommer jo til mig med sit ønske, så det skal vi forsøge at løse, siger han.

Og selvom man går alene på sit værksted, bliver man alligevel kigget over skulderen.

- Man kan jo være med i hele processen og vælge alt ud til sin guitar og følge arbejdet. Nogle kigger også forbi undervejs. Nogle gange skal noget måske også laves om undervejs. Det er helt fint. Det er fedt, når det hele spiller sammen på den måde, siger han.

- Man må næsten det hele som kunde her hos mig. Men man får ikke lov at save i mit træ. Dér stopper samarbejdet, griner han.