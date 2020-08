Grundfos-overskud dykker knap 30 procent under coronaudbrud

Udbruddet af coronavirus har sat sit præg på resultatet hos pumpevirksomheden Grundfos, hvor omsætning og overskud er gået ned i første halvdel af 2020.

Grundfos' omsætning er faldet med knap en milliard kroner til 12,3 milliarder kroner i første halvår.

Overskuddet lander på 756 millioner kroner. Det er 28 procent under sidste år. Det viser Grundfos' regnskab, der er offentliggjort torsdag.

På ledelsesgangen er administrerende direktør Mads Nipper tilfreds med resultatet, selv om der er tilbagegang.

- Set i lyset af den globale krise er vi tilfredse med halvårsregnskabet. Vi og de fleste af vores kunder er påvirkede af covid-19, siger han i en kommentar til regnskabet.

Grundfos oplyser i regnskabet, at der på alle globale markeder har været lavere aktivitet under udbruddet af coronavirus.

Pumper fra Grundfos bliver brugt overalt i industrien samt i erhvervs- og boligejendomme.

Det kan for eksempel være til varme og aircondition, vandforsyning og rensning af spildevand.

Grundfos forventer, at de globale markeder vil være ramt af coronaudbruddet resten af året.

- Covid-19-pandemien og de kriser, der følger, påvirker os, og det vil fortsætte.

- Vi er nødt til at være fokuserede og agile i alle områder af vores forretning, og vi vil fortsat arbejde for at sikre, at vores forretning forbliver sund, siger Mads Nipper i regnskabet.

Grundfos har 19.000 ansatte på verdensplan. Hovedsædet er i Bjerringbro.

Koncernen er ejet af Poul Due Jensens Fond, som ejer 88,1 procent af aktierne. Poul Due Jensen grundlagde Grundfos i 1945.

Resten af Grundfos ejes af efterkommerne til Poul Due Jensen. En gruppe ansatte i pumpevirksomheden ejer også en mindre del.