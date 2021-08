Grundfos får rekordresultat trods coronaknas

Pumpegiganten Grundfos kommer ud af første halvår 2021 med det bedste resultat i virksomhedens historie.

Omsætningen er steget med 18 procent til 14,1 milliard kroner, mens overskuddet før skat er fordoblet til 1,5 milliarder kroner. Det viser regnskabet, der er offentliggjort tirsdag.

Direktør Poul Due Jensen, der er barnebarn af Grundfos' stifter af samme navn, er tilfreds med resultaterne.

- Det er et fantastisk regnskab. Grundfos er økonomisk stærkere end nogensinde, hvilket giver os den bedst mulige platform til at gennemføre vores ambitiøse strategi og opfylde vores formål om at bidrage til at løse verdens vand- og klimaudfordringer, siger Poul Due Jensen i en kommentar til regnskabet.

Han blev udpeget som administrerende direktør i slutningen af sidste år, da daværende direktør Mads Nipper fik et job hos energikoncernen Ørsted.

Pumper fra Grundfos bliver brugt overalt i industrien samt i erhvervs- og boligejendomme.

Det kan for eksempel være til varme og aircondition, vandforsyning og rensning af spildevand.

Grundfos oplyser i regnskabet, at virksomheden har kunnet opretholde fuld produktion, selv om der har været udfordringer med mangel på materialer.

Samtidig har det også været svært at få fragtet komponenter og varer rundt til kunderne, da markedet for fragt i øjeblikket er påvirket negativt af corona.

Det betyder blandt andet, at der ikke er så mange skibe ud at sejle som normalt og dermed mere kamp om pladserne blandt de virksomheder, der skal have flyttet varer rundt på havene.

Grundfos har 19.000 ansatte på verdensplan. Hovedsædet er i Bjerringbro.

Koncernen er ejet af Poul Due Jensens Fond, som ejer 88,2 procent af aktierne. Poul Due Jensen grundlagde Grundfos i 1945.

Resten af Grundfos ejes af efterkommerne til Poul Due Jensen. En gruppe ansatte i pumpevirksomheden ejer også en mindre del.