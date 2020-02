De sidste justeringer bliver foretaget på en gulerodsoptager. En gulerodsoptager er ikke bare en gulerodsoptager. Nogle trækker guleroden op med top. Andre tager guleroden op efter, at toppen er snittet, men guleroden efterladt i jorden til opbevaring. Og så kan antallet af rækker, maskinen skal klare, variere.

Grøntsagshøstere til enhver grøntsag

Det hele begyndte i 1936 med et beskedent maskinværksted i Dianalund.

Virksomheden begyndte sit liv som Karsholte Maskinfabrik. I 1983 blev den omdøbt til ASA-Lift, fordi det var nemmere for udlandet at udtale, og i 2001 blev den flyttet til Sorø, hvor de 135 ansatte har mere end 10.000 kvm at boltre sig på.