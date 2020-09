Se billedserie På fåreskurets tag kan man nyde udsigten og roen på Mikrogaarden, som Pernille Cauchi ejer. Foto: Kenn Thomsen

Grøn iværksætter i en moden alder

03. september 2020

Af Eva Lyng Johansen

Når du har kørt cirka 600 meter på den lange grusvej, når du til Mindegårdsvej 7, hvor Mikrogaarden ligger og putter sig. En hængekøje lokker i haven, og ejer Pernille Cauche byder på kold kaffe og brød i sommerheden, mens hun fortæller om planen om at lave Mikrogaarden til stedet, hvor især storbyfolk kan tage en pause fra stress, jag og larm i en weekend eller en uge i sommerferien. Pernille Cauchi har boet her siden 2004. Hun bor i den gamle kostald, som er blevet renoveret, mens stuehuset har været lejet ud til beboelse.

Ind til for nylig pendlede hun til København, hvor hun arbejdede som organisationskonsulent hos Foreningen Lænken, men blev afskediget på grund af nedskæringer. Da det i hendes alder (63 år) kan være svært at finde et nyt job, besluttede hun sig at blive iværksætter med udgangspunkt i Mikrogaarden.

Hun er oprindelig uddannet sociolog, og hun har boet i England i 20 år.

Som iværksætter har hun meldt sig ind i Kalundborgegnens Erhvervsråd, og lavet en forretningsplan.

Nemmere i Brugsen Pernille Cauchi har aldrig brugt Mikrogaardens 11 tønder land særlig meget, da havearbejde tidligere ikke interesserede hende synderligt.

- Jeg syntes, at det var nemmere at købe mine kartofler i brugsen, end at dyrke dem selv, siger hun.

Men så tilmeldte hun sig Carlas digitale planteskole, som er et ti-ugers forløb, hvor man lærer at dyrke grønsager i sin egen have. Og det gav blod på tanden i forhold til at dyrke jorden, og hun kom på et intensivt kursus i permakultur på Mols.

- Det handler om omsorg for jorden, omsorg for mennesker og ligelig fordeling af ressourcer, siger Pernille Cauchi.

I øjeblikket er Pernille Cauchi i fuld gang med at sætte stuehuset i stand, så det er klar til at blive lejet ud efter åbent hus arrangementet den 26. og 27. september.

Det første værelse, som hedder »Vesterlyng«, er næsten klar.

Der er primært brugt genbrugsmaterialer - undtagen sengetøj og madrasser som er nyt. Gardinstængerne er lavet af gamle faner fra Lænken, og gardinet fra IKEA er lavet af plast fra gamle flasker.

I alt bliver der tre dobbeltværelser, og så kan der også redes op med ekstra sovepladser i de to stuer.

Pernille Cauchi vil sammen med to forskellige samarbejdspartnere tilbyde yogaweekender med kropsterapi samt weekender, hvor man lærer at lave retter fra det tyrkiske landkøkken. Hun forestiller sig også at yogahold fra de større byer, kan leje sig ind.

Grøntsager af egen avl Pernille Cauchi er så småt gået i gang med dyrke sine egne grøntsager, og hun håber på sigt, at grøntsagerne kan bruges til at bespise gæsterne.

- Jeg lærer hele tiden noget nyt, siger hun.

Hun har også pilerensningsanlæg, som renser spildevandet.

Hun vil også lave en klimaskærm på huset, som skal bruges som drivhus.

På Mikrogaarden er der høns, geder og får, som gæsterne også kan have glæde af. Man kan nyde synet af dyrene fra fåreskurets tag, hvor der er sat en stol op. Taget kan også bruges til at dyrke yoga på.

Pernille Cauchi forestiller sig, at gæsterne kunne være folk, som har brug for en pause fra storbyens larm og stress for i stedet at nyde roen, naturen og dyrene på Mikrogaarden.

En anden målgruppe er børnefamilier, som vil have noget nærvær og fælles oplevelser.

Måske skal der sættes et par cykler ved Svebølle Station, så gæsterne kan cykle det sidste stykke hen til Mikrogaarden. Det er blot et eksempel på Pernille Cauchi prøver at tænke i bærdedygtige og klimavenlige løsninger.

Pernille Cauchis drøm er at få et såkaldt LAND-center (Læring, Aktivitet, Netværk og Demonstration).

Her skal der sættes fokus på læring omkring bæredygtige løsninger for hverdagen. På langt sigt vil Pernille Cauchi gerne tilbyde rundvisninger, udveksling af færdigheder og holde kurser i bærdygtig tilpasning til at lavere energiforbrug.

Men i første omgang skal stuehuset gøre klar til udlejning fra slutningen af september efter åbent hus i weekenden den 26. og 27. september.