Kristine Modvig Clement er talsmand for Greenpeace. Foto: Greenpeace

Greenpeace retter alvorlige anklager mod Danish Crown

Erhverv - 17. juni 2021 kl. 12:44 Af Nikolaj Kennov Rasmussen Kontakt redaktionen

Sidste år trak Danish Crown i grønt. Den kødrøde kendefarve for fødevaregiganten blev udskiftet sammen med målet om at halvere klimaaftrykket inden 2030 og helt inden 2050, alt imens forbrugerne lige pludselig kunne vælge »klimakontrolleret gris« fra 90 pct. af kølediskens udvalg af koteletter og ribbensteg. En historisk stor og landsdækkende kampagne i virksomhedens historie, men spørger man miljøorganisationen Greenpeace, har den ikke hold i virkeligheden.

- Deres markedsføring er vildledning og giver forbrugerne et indtryk af, at deres produkter skulle have en klimafordel i forhold til alt muligt andet svinekød, siger Kristine Modvig Clement, der er kampagneleder for skov og landbrug i Greenpeace, og slår fast:

- Vi har bedt Danish Crown om dokumentation. Det har vi fået, men det har ikke overbevist os om, at deres svinekød er mindre belastende for klimaet end andet fra Danmark eller udlandet.

Klage til ombudsmand Mandag 7. juni gjorde Greenpeace alvor af deres påstand og sendte en klage af sted til forbrugernes vagthund, Forbrugerombudsmanden, fordi man mener, at Danish Crown vildleder forbrugerne.

Greenpeace sætter ikke bare spørgsmålstegn ved kontrollen med klimabelastningen af svinebedrifterne, men kritiserer også Danish Crown for ikke at have indgået nogen bindende aftaler med svinebønderne.

Selv om svinebønderne hvert tredje år kontrolleres af den uvildige certificeringsinstans Baltic Control, er der ingen konsekvenser, hvis de ikke har etableret forsuringsanlæg eller andre reducerende tiltag.

- Der er ikke tegnet kontrakter, så landmændene kan frit sætte deres egne mål. Derfor mener vi ikke, at der er tale om en egentlig klimakontrol, men derimod nogle klimamålsætninger. Derfor er det vildledende, når Danish Crown skriver, at deres kød er klimakontrolleret, når det lige så vel kunne komme fra en svinebonde, der ikke har gjort noget særligt, siger Kristine Modvig Clement.

Hun efterlyser sanktionsmuligheder, hvis en producent ikke lever op til klimamålene.

Fra jord til bord Greenpeace kritiserer også Danish Crown for ikke at have regnet alt med, når de på kødpakkernes emballage hævder, at svinekødet har »25 pct. mindre klimabelastning siden 2005«.

- De kan ikke dokumentere, at de har reduceret udledningen med 25 pct, for de kigger ikke på produktionen af foder og dermed hele livscyklussen i svineproduktion, siger Kristine Modvig Clement og uddyber:

- Alene landbrugsarealet til foderproduktion står for op imod halvdelen af produktets klimabelastning. Her er det kun gris og gylle, der danner belæg for reduktionen, og det er jo ikke retvisende, siger hun.

Aldrig klimavenlig Uanset om dokumentationen er i orden, mener Kristine Modvig Clement ikke, at man som kødproducent kan reklamere for at være specielt klimavenlig.

- Kød er per definition et klimabelastende produkt, og spørgsmålet er, om man overhovedet kan gå ud og kommunikere et budskab om klimafordele. Man skal i hvert fald veje sine ord bedre. Man skal være helt sikker på at kunne dokumentere, før man kommunikerer, siger Kristine Modvig Clement og tilføjer:

- Hvis jeg var kødproducent, ville jeg blot beskrive mine måltal, og ikke gøre det til en stor kampagne.

Med klagen til Forbrugerombudsmanden håber Greenpeace at skabe præcedens i lignende sager fremover.

- Vi håber, at klagen vil medføre en tilbagerulning af kampagnen og et bødeforlæg, der svarer til det Danish Crown har brugt på kampagnen. Vi snakker ikke 12 mio. kroner, men et beløb, der er højt nok til at holde andre fra at vildlede på samme måde, slutter Kristine Modvig Clement.