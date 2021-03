Green Pleasure leverer frugt og grønt fra jord til bord

Se billedserie Hos Green Pleasure er det vigtigt, at alle medarbejdere kender til de råvarer, de sælger. Derfor er alle medarbejdere med, når frugt og grønt ompakkes.

01. marts 2021

Af Emil Abkjær Kristensen Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Det er fredag morgen. Under varmere himmelstrøg på en plantage i Spanien står en frugtavler og plukker avokado. Han plukker ikke flere, end der er bestilt. Senere på dagen pakker han dem i kasser og sender dem mod det kolde nord.

Her lander de med lastbil hos Green Pleasure på Greve Main i Greve, hvor de i løbet af få timer pakkes om og fragtes videre ud til kunderne, der vil få dem leveret senere samme dag, og i løbet af onsdagen, hvis man er bosat i Jylland eller på Bornholm.

Hos Green Pleasure er de nemlig optaget af, at vejen fra jord til bord skal være så kort som mulig. Dels fordi det sikrer kunderne friske råvarer, og fordi det er mere bæredygtigt og mindre co2-udledende, når frugterne og grøntsagerne ikke skal opbevares på store kølelagre, inden de fragtes videre.

Det er ikke kun avokado, der lander hos Green Pleasure. Lige for tiden er det også appelsiner, klementiner, danske æbler og rodfrugter for at nævne nogle eksempler. Fælles for varerne er, at de lige nu er i sæson, og når de ikke længere er det, så kan de heller ikke bestilles på hjemmesiden.

- Vi vil sikre, at vores kunder får en smagsoplevelse, som er helt i top. Og selvom supermarkederne for eksepel begynder at sælge de første klementiner i starten af september, så vil vi hellere vente. Vores erfaring fortæller os, at det først er fra oktober, at klementinerne har den rigtige smag. Vi vil gerne have, at kunderne får den bedste smagsoplevelse, også selvom det betyder, at vi ikke er de første til at have varerne, siger Tonny Christensen, medstifter og medindehaver af Green Pleasure.

Green Pleasure gik i luften i august 2020 og bag virksomheden står måske to af Danmarks mest erfarne grønthandlere. Og udover Tonny Christensen står Francisco Fernandez også bag.

De har begge over 30 års erfaring i branchen og startede begge på det nu lukkede Grønttorvet i Valby.

Dengang foregik handel med frugt og grønt typisk sådan, at en importør, der via en agent købte varerne af en avler, solgte dem videre til en større grossist, som igen solgte videre til en mindre grossist, der solgte til enten grønthandlere eller detailbutik, inden varerne landede hos forbrugerne.

Selvom det er mange år siden, så er værdikæden, som sådan en handelsproces også kaldes, nærmest uændret i dag. Nu er det ofte bare de store supermarkedskæder, der køber varerne af større grossister, og har dem på store centrallagre, inden varerne distribueres ud i butikkerne, lyder det fra Tonny Christensen.

Fokus på miljø I 2009 etablerede de to grønthandlere Prima Frugt, hvor de med succes fik skåret dele af værdikæden ind til benet. I 2013 blev virksomheden solgt til Dagrofa, hvor både Tonny Christensen og Francisico Fernandez fortsatte i nogle år, inden de, som de selv siger, havde et par år på græs, hvor de overvejede, hvad næste skridt skulle være. Svaret blev som nævnt Green Pleasure.

Her er det målet at revolutionere frugt og grøntbranchen yderligere. Det vil de gøre ud fra de fire pejlemærker: Bæredygtighed, europæisk producerede varer, økologi og fokus på miljøet.

- Ved kun at sælge europæiske varer tager vi blandt andet hensyn til miljøet og klimaet, da varerne ikke skal fragtes med store containerskibe fra blandt andet Sydamerika og USA, siger Francisco Fernandez.

- Og samtidig sikrer vi os, at de avlere, vi handler med, har en økologisk og bæredygtig produktion. Her peger de igen på avokadoen som et eksempel, hvor der for få år siden blandt andet var stort fokus på, at produktion af avokado i Sydamerika gik ud over lokalbefolkningen, fordi den store mængde vand, der bruges til at producere avokado, betød, at mange små lokalsamfund i perioder led under stort vandmangel.

- Vi sikrer os for eksempel, at avlerne har adgang til deres egne vandforsyninger, så deres produktion ikke går ud over andre, siger Tonny Christensen.

Vil undgå madspild Et andet vigtigt parameter er, at Green Pleasure vil være med til at bekæmpe madspild. Det gør de, som nævnt indledningsvist, ved, at det kun er de varer, kunderne bestiller, der ender med at blive plukket af avlerne. Dermed undgår de, at frugt og grønt ligger på et lager og bliver dårligt.

Det stiller også nogle krav til kundernes planlægning og tålmodighed.

- Kunderne bestiller varerne senest torsdag aften, og så får de dem leveret om tirsdagen eller onsdagen ugen efter, siger Tonny Christensen, der også fortæller, at man i modsætning til andre firmaer, der også sælger grøntkasser, har mulighed for at sammensætte sin egen kasse via hjemmesiden.

Madspild undgår de også ved, at kunderne selv gør en indsats, når de har modtaget varerne.

Hvis vi for tredje og sidste gang vender blikket mod avokadoen, så sælger Green Pleasure dem ikke formodne.

- Avokadoer kan ikke modnes færdige, mens de hænger på træerne. Det gør de først, når de bliver plukket, forklarer Francisco Fernandez.

- Det skal være minimum 10-12 grader før de modnes, og derfor fortæller vi kunderne, at de skal tage avokadoer frem til en uges tid og lægge på køkkenbordet, så vil de modnes langsomt. Resten kan de have i køleskabet og tage frem til modning efter behov, siger Francisco Fernandez.

På den måde vil Green Pleasure også sikre kunderne, at de ikke løber ind i den triste oplevelse, det er, når man åbner en avokado, der er helt sort indeni.

- Vi stiller den garanti, at hvis vores kunder modtager en dårlig avokado, så erstatter vi hele kassen kvit og frit, siger Tommy Christensen.

- Det har vi dog ikke haft behov for endnu, tilføjer han.

Corona har gavnet Siden starten af september har Green Pleasure oplevet en markant fremgang, har ansat tre nye medarbejdere og leder lige nu efter en fjerde.

- Vi ligger 25 procent over den målsætning, vi havde sat fra starten, siger Tonny Christensen og peger på, at coronaepidemien har spillet en rolle i fremgangen.

- Flere danskere har fået øjnene op for at handle dagligvarer over nettet, og på samme måde, som virksomheder som nemlig.com har oplevet fremgang, så mærker vi også en stigende interesse for at handle online.

Og hos Green Pleasure er ambitionerne store. De satser på at kunne hyre 20-25 nye medarbejdere om året i løbet af de kommende to til tre år.