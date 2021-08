Gratis tur til Øresund-bilister skal løfte coronaramt trafik

Det skal være med til at få gang i trafikken igen oven på corona, som har givet et kraftigt fald i trafikken det seneste halvandet år.

Når bilister med et BroPas de næste tre måneder kører over Øresundsbroen, får de en gratis tur med i købet. Det oplyser selskabet bag broen, Øresundsbron, i en pressemeddelelse.

- Øresundsregionen skal være en fælles region, men er blevet delt i to under pandemien. Vi skal genstarte regionen og integrationen, siger direktør Linus Eriksson i en pressemeddelelse.

- Med vores mest fordelagtige tilbud nogensinde ønsker Øresundsbron at bidrage til en styrket optimisme og stigende rejseaktivitet, der kommer mange til gode, ikke mindst den hårdt ramte servicebranche, lyder det.

Corona har betydet, at væsentligt færre danskere og svenskere har taget turen over sundet og besøgt nabolandet.

I årets første seks måneder var der 81 procent færre danske overnatninger i Skåne, når der sammenlignes med samme periode i 2019 inden corona.

I Region Hovedstaden og Region Sjælland var der 91 procent færre overnatninger fra svenskere i perioden.

- Selvfølgelig kræver det mere end ét tilbud for at give regionen den genstart, den har brug for, siger salgs- og markedsdirektør Berit Vestergaard.

- Sammen skal vi bidrage på forskellige måder for at opnå den bedste effekt - i erhvervslivet, servicebranchen og politisk. Tilliden på tværs af sundet skal genoprettes, lyder det i meddelelsen.

Tilbuddet gælder i september, oktober og november for bilister med et BroPas. Det er en rabataftale, som giver halv pris på alle ture over broen. Bilister kan maksimalt få tre gratis ture i perioden.