Onlineforløbet gør det muligt for virksomhedsejere, medarbejdere og it-ansvarlige at følge kurset, som hidtil har været afholdt som fysisk undervisning, i eget tempo fra arbejdspladsen eller hjemmekontoret.

Gratis kursus i it-sikkerhed er nu tilgængeligt online

07. december 2020

Nu får flere medarbejdere fra små og mellemstore virksomheder mulighed for at deltage i det uddannelsesforløb i it-sikkerhed, som IT-Universitetet har udviklet samarbejde med rådgivningsvirksomhederne Langkjaer og Globeteam og støttet af Industriens Fond. Uddannelsesforløbet hedder SikkerCyber, det er gratis og er nu gjort tilgængeligt som et online-forløb.

- Udfordringer med cybersikkerhed kan bedst løses, hvis virksomhederne har adgang til de rette kompetencer og er godt forberedte. Uddannelse er derfor et kerneområde. Det gælder både for ledelsen og for it-medarbejdere, men også for virksomhedens øvrige medarbejdere, siger Tim Sloth Jørgensen, der er programchef for Industriens Fonds særlige cybersikkerhedsindsats.

- På IT-Universitetet er vi stolte over at være med til at skabe konkret værdi i form af bedre it-sikkerhed i danske små og mellemstore virksomheder. Projektet har allerede bidraget til at øge bevidstheden og handleberedskabet for hundredvis af ansatte i danske virksomheder. Med det gratis onlineforløb gør vi viden og erfaringer om it-sikkerhed lettilgængelige for alle danske virksomheder, uanset økonomi og geografisk placering, siger Jens Christian Godskesen, prorektor på IT-Universitetet.

Lærer at forstå sikkerhedstrusler Forløbet giver deltagerne en kort, praktisk introduktion til cybersikkerhed og er relevant for små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher. Både håndværks-, service- og produktionsvirksomheder, netbutikker og konsulent- og rådgivningsvirksomheder kan få gavn af uddannelsen.

Kurset består af 7 moduler, som hver tager omkring 20 minutter at gennemføre. Modulerne gør deltagerne i stand til at forstå de aktuelle sikkerhedstrusler, vurdere deres egen virksomheds risikoprofil og behovet for ekstern hjælp. Derudover lærer deltagerne at stille relevante spørgsmål og krav både internt og til eksterne samarbejdspartnere.

Find mere information om forløbet og tilmelding på SikkerCyber.dk