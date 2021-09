Kurserne er målrettet landets små og mellemstore byggevirksomheder. Ansøgningsrunden er åben nu og løber frem til den 15. oktober. Foto: Claus Bjørn Larsen Foto: Claus Bjørn Larsen

Gratis kurser skal booste bæredygtighed

Erhverv - 09. september 2021 kl. 13:15 Kontakt redaktionen

Klimavenlige materialer, minimering af spild på byggepladsen og cirkulære renoveringer. Efterspørgslen på bæredygtigt byggeri er stigende. Det er behovet for ny viden og kompetencer hos landets byggevirksomheder også. Nu stiller Realdania i samarbejde med DI Dansk Byggeri og WE BUILD DENMARK fem gratis kurser og en række nye rådgivningsforløb til rådighed for små og mellemstore byggevirksomheder.

Både kurser og rådgivningsforløb finansieres af den filantropiske forening Realdania i form af en pulje på 5 mio. kr. Den skal styrke de små og mellemstore udførende virksomheders kompetencer i forhold til bæredygtigt byggeri.

- Byggesektoren i Danmark står for godt en tredjedel af landets affaldsproduktion og for 30 procent af den samlede CO2-udledning. Skal den udvikling vendes, er det afgørende, at alle led i kæden - fra bygherrer til udførende - har viden og kompetencer til at løfte den grønne omstilling. Med puljen her vil vi gerne bidrage til at løfte de bæredygtige kompetencer blandt særligt de mindre udførende virksomheder i byggeriet, fordi de, med deres samlede volumen, spiller en absolut nøglerolle i den bæredygtige omstilling af byggeriet, siger Lennie Clausen, programchef i Realdania.

Introduktion På de 5 nye kurser, som kører hen over efteråret og vinteren 2021, kan medarbejdere og ledere i landets mindre byggevirksomheder blandt andet få en grundlæggende introduktion til bæredygtigt byggeri, ny viden om hvordan man etablerer og driver en bæredygtig byggeplads, kendskab til byggematerialer med lav klimabelastning med henblik på bedre kunderådgivning og kompetencer til at drive en forretning baseret på bæredygtigt byggeri - uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renoveringsprojekter.

Ny erhvervsklynge Det er WE BUILD DENMARK - Danmarks erhvervsklynge for byggeri og anlæg - der gennemfører indsatsen.

- Byggebranchen har ikke haft så travlt siden boligboblen, alt imens antallet af jobopslag stiger, og manglen på hænder har nået et kritisk niveau. Samtidig er kundernes interesse for bæredygtighed stærkt stigende, og det stiller store krav til branchens virksomheder. Med kursusrækken ønsker vi at øge de grønne kompetencer hos de mindre entreprenørvirksomheder og styrke deres forretning. Ved at prioritere og investere i de ansattes kompetenceudvikling, kan entreprenørerne være med til at fastholde, rekruttere og tiltrække nye medarbejdere, siger Christina Melvang, administrerende direktør i WE BUILD DENMARK.

Ifølge DI Dansk Byggeri er bæredygtighed kommet for at blive, og ny viden om emnet er derfor et "must", hvis man vil fremtidssikre sin virksomhed.

- Der er ingen tvivl om, at viden og kompetencer inden for bæredygtigt byggeri bliver et konkurrenceparameter i fremtiden, hvor både store og små virksomheder skal kunne levere på en bæredygtig efterspørgsel. Initiativet vil være med til at klæde udførende entreprenører på i kontakten med kunder og andre af byggeriets parter. Det er et vigtigt skridt, da den grønne omstilling involverer hele branchen, siger Frederik W. Søborg, chef i DI Dansk Byggeri.