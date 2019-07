Google nægter billetbørs at købe søge-topplacering

Efter flere dårlige sager hos Viagogo har Google sat foden ned over for billetbørsen. Den har dermed ikke længere mulighed for at købe topplaceringer hos søgetjenesten. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Den beslutning bekræfter Google over for DR.

- Når folk benytter vores platform til at købe billetter, vil vi sikre os, at de får en oplevelse, som de kan stole på. Vi tager de nødvendige forholdsregler, når vi opdager, at en annoncør bryder lokal lovgivning, og derfor har vi suspenderet Viagogo som annoncør, oplyser Google til DR.

Viagogo er en børs, hvor man kan sælge og købe billetter til sportskampe og koncerter.

Den har tidligere betalt for at være blandt de første resultater, der kommer frem, når forbrugere søger på Google efter nogle af de varer, der tilbydes hos billetbørsen.

Forbrugerrådet Tænk er blandt dem, der har kritiseret Viagogo, som det mener, at man som forbruger skal være meget varsom med at benytte.

- Viagogo er efter vores opfattelse helt klart svindlere, som vi råder forbrugerne til at holde sig fra, da der er en stor risiko for, at det går galt, siger seniorjurist, Martha Nør Kjeldsen til DR.

Også i Storbritannien har Viagogo mødt modvind, og børsen tabte blandt andet en sag anlagt af de britiske konkurrencemyndigheder i slutningen af 2018.

Her blev Viagogo blandt andet påbudt at gøre forbrugerne opmærksomme på, at de billetter, de køber, ikke er lovlige at sælge videre.

Hjemmesiden har også solgt billetter uden sædenumre til forskellige arrangementer, hvilket har gjort det svært for kunderne at vide sig helt sikre på, hvad de købte.