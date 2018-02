Google-ejere runder 100 milliarder dollar i reklamesalg

Trods rekordstore indtægter fra salg af reklamer på over 100 milliarder dollar, var det et skuffende regnskab, som Googles ejere, Alphabet, lagde frem torsdag aften dansk tid.

Det skriver erhvervsmediet CNBC.

Noget tyder på, at der internt i Alphabet også er et ønske om bedre resultater. I hvert får Alphabet ny bestyrelsesformand, John Hennessy.

Regnskaber viser, at reklamerne på Google får stadigt flere klik. Men selskabets kunder betaler samtidig mindre for deres reklamer.

Imens oplever Google en stigende udgift til blandt andet Apple for at sikre, at Apple-brugere benytter Google som søgemaskine.

De bekymrende tendenser for Alphabet forstørres i kvartalsregnskabet af en engangsudgift som følge af den amerikanske skattereform.

Selv om Alphabet fremover forventer at få gavn af reformen, skal den i første omgang betale omkring 18 milliarder kroner. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Regnskabet afslører ifølge nyhedsbureauet AP også et paradoks for Alphabet. Google-direktør Sundar Pichai mener, at kunstig intelligens bliver vigtigere for menneskeligheden end vand og elektricitet.

Men trods tiltroen til algoritmerne, vokser lønningslisterne.

I de sidste tre år er der ifølge AP blevet ansat, hvad der svarer til 25 personer om dagen hos Google, YouTube og resten af Alphabet.

Google er blandt de platforme, der er under pres for at sikre, at magter uden for USA ikke misbruger dem til propaganda.

Samtidig har YouTube, der også ejes af Alphabet, oplevet kritik fra brugere, der deler kontroversielt indhold rettet mod unge.

En del af ansættelserne er folk, der skal gennemgå indhold på Google, som strider mod retningslinjerne, men som algoritmerne ikke kan fange.