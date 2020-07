Gode afkast på aktiemarkedet øger overskuddet i Tryg

En god udvikling på de finansielle markeder har i andet kvartal hjulpet Tryg med at tjene flere penge, end det var tilfældet i samme kvartal sidste år.

Til gengæld er coronaeffekter med til at give lavere indtjening for første halvår. Det viser halvårsregnskabet fra den danske forsikringskoncern.

Af regnskabet fremgår det, at investeringsafkastet i andet kvartal er steget til 541 millioner kroner. Det er næsten en tidobling i forhold til afkastet året før.

Fremgangen har bidraget til at hæve Trygs overskud i andet kvartal til lidt over 1,2 milliarder kroner. Det er en vækst på 59 procent sammenlignet med resultatet året før.

- Vi leverer et tilfredsstillende resultat for andet kvartal, hjulpet af et meget positivt investeringsresultat efter et "rebound" i de finansielle markeder efter et ekstremt negativt første kvartal, siger Trygs koncernchef, Morten Hübbe, i en skriftlig kommentar.

- Trygs kerneforretning leverer fortsat et godt resultat hjulpet af en pæn vækst, underliggende forbedringer samt resultatet af Alka-synergier, tilføjer han.

For halvåret er der dog ikke lige så meget at glæde sig over resultatmæssigt.

Tryg har med egne ord været "stærkt præget" af udbruddet af coronavirus, der samlet set har påvirket negativt med et investeringstab på 440 millioner kroner.

Morten Hübbe forklarer, at selskabet i de første seks måneder af året har fået 125.000 rejseanmeldelser på tværs af Skandinavien, hvor cirka halvdelen - 65.000 - er relateret til coronaudbruddet.

Det er en stigning på 80 procent i forhold til første halvår sidste år, hvor Tryg fik 70.000 rejseanmeldelser.

Mange rejseanmeldelser kan være en dyr omgang for Tryg, hvis selskabet skal dække omkostningerne for kunder, der bliver nødt til at afbestille rejsen.

De mange rejseanmeldelser har i første halvår været med til at sænke Trygs overskud til 804 millioner kroner fra næsten det dobbelte året før.